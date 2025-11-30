ВСУ взорвали гражданский автомобиль в Глотово, есть раненый
30 ноября 2025 в 11:34
Фото: © URA.RU
Украина в очередной раз атаковала Белгородскую область. Удар приняло на себя село Глотово. Там на вражеской мине подорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона, при подрыве пострадал мужчина. Он получил множественные ранения и ожоги. Ему помогают медики.
