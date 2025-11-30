В Чечне объявлен план «Ковер»
30 ноября 2025 в 11:43
Фото: © URA.RU
Аэропорт Грозного временно закрыли для полетов. В регионе введен план "Ковер". Об этом сообщила Росавиация. Как уточнили в ведомстве, мера была принята для безопасности полетов.
