Приказ министра войны Хегсета «убивать всех» вызвал переполох в США

Сенат и Палата представителей США усилят контроль над Пентагоном из-за приказа министра войны Пита Хегсета об уничтожении людей на судах с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

«Комитеты Сената и Палаты представителей, возглавляемые республиканцами, заявили, что усилят контроль над Пентагоном после публикации в Washington Post статьи, в которой говорится, что министр обороны Пит Хегсет отдал устный приказ убить всех членов экипажа судна, подозреваемого в контрабанде наркотиков, в Карибском море несколько недель назад», — пишет The Washington Post.

Расследование в отношении министерства войны инициировал Комитет Сената по вооруженным силам. Лидеры палаты вооруженных сил также объявили о двухпартийных мерах для расследования операции.

