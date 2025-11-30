Приказ министра войны Хегсета «убивать всех» вызвал переполох в США
Власти США расследуют убийство людей на судах в Карибском море
Сенат и Палата представителей США усилят контроль над Пентагоном из-за приказа министра войны Пита Хегсета об уничтожении людей на судах с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
«Комитеты Сената и Палаты представителей, возглавляемые республиканцами, заявили, что усилят контроль над Пентагоном после публикации в Washington Post статьи, в которой говорится, что министр обороны Пит Хегсет отдал устный приказ убить всех членов экипажа судна, подозреваемого в контрабанде наркотиков, в Карибском море несколько недель назад», — пишет The Washington Post.
Расследование в отношении министерства войны инициировал Комитет Сената по вооруженным силам. Лидеры палаты вооруженных сил также объявили о двухпартийных мерах для расследования операции.
Поводом стало сообщение о приказе Пита Хегсета «убивать всех» на судах, связанных с наркоторговлей в Карибском море. Министр войны отреагировал на публикации в СМИ и назвал информацию «сфабрикованной, подстрекательской и уничижительной», которая направлена на дискредитацию американских военных. Ранее Хегсет анонсировал масштабную операцию против наркокартелей в Западном полушарии, его слова передает RT.
