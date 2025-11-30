Российские дроны «Молния» осложняют действия ВСУ на фронте: карта СВО на 30 ноября

ВС РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские ударные FPV-дроны «Молния» существенно влияют на ход боевых действий на фронте. Как пишет Business Insider, ВСУ не справляются с многофункциональными аппаратами ВС РФ.

Также ВС РФ продвигаются в районе Северска с южного направлени. Карта проведения спецоперации — в материале URA.RU.

Российские ударные дроны «Молния» осложняют ситуацию для ВСУ на фронте

Портал Business Insider сообщил, что российские ударные FPV-дроны «Молния» существенно влияют на ход боевых действий на фронте. По информации издания, многофункциональность беспилотников затрудняет проведение операций ВСУ.

Business Insider со ссылкой на украинского военнослужащего с позывным Хищник отмечает, что дронов много из-за их дешевизны. Кроме того, они совмещают функции грузового «авианосца» и ударного БПЛА — могут перевозить как несколько FPV-дронов, так и взрывчатку.

Ударный беспилотник «Молния» обладает рядом технических преимуществ: повышенной дальностью полета (до 30 километров) и грузоподъемностью благодаря улучшенной аккумуляторной батарее. Кроме того, дрон оснащен программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, которое помогает преодолевать радиопомехи.

Купянское направление

Военкор Евгений Лисицын в своем telegram-канале сообщил, что в районе Купянск-Узловой продолжаются ожесточенные бои. По его словам, для того чтобы отрезать южный участок фронта, российским войскам необходимо очистить от противника территорию между Загрызово и Подлиманом. Но в настоящее время военные укрепляют позиции на восточном фланге и продвигаются в северо-восточном направлении от Петропавловки.

Северское направление

ВС РФ осуществляют продвижение в районе Северска с южного направления, отметил Лисицын. Наступление ведется от населенных пунктов Васюковка и Пазено в сторону Никифоровки, что создает риск формирования «полукотла». По словам военкора, российские войска уже закрепились на окраинах Свято-Покровского.

Краснолиманское направление

Российские войска приближаются к населенным пунктам Коровье Яру, Александровке и Яровой, отметил военкор Лисицын. Он уточнил, что интенсивные встречные бои продолжаются и в районе линии Петровское — Карповка.

Также военнослужащие 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» восстановили поврежденные линии связи. Теперь между командованием и подразделениями снова возможна оперативная передача информации. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе боевой работы пропала проводная связь между несколькими командными пунктами и была нарушена видеотрансляция с переднего края войск. «Военнослужащие линейно-кабельного отделения выдвинулись вдоль проводной и оптоволоконной линий. Во время проверки были обнаружены и устранены несколько повреждений от осколков, а также заменен неисправный приемо-передатчик радиомоста», — сообщили в ведомстве. Работа военных связистов имеет большое значение, поскольку от нее во многом зависит успех боевых действий.

В Минобороны также отметили, что боевики ВСУ активно пытаются уничтожить радиорелейные станции, ретрансляторы, приемопередатчики радиомостов и повредить проложенные кабели. При этом большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

Красноармейское направление

Также российские войска закрепились в восточной части Красноармейска и ведут наступление в районе Динаса. Как сообщил Лисицын, под контролем находится шахта №1 в районе Котлино-Удачное. ВСУ предприняли попытки атаки со стороны Гришино.

Также, по данным Минобороны, артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт с живой силой ВСУ. В ходе наступательных действий операторы подразделения войск беспилотных систем группировки обнаружили скопление вражеской живой силы. Расчет «Гиацинт-Б» выполнил боевую задачу, успешно зачистив цели. Стрельба велась на дистанции более 22 километров.

Кроме того, на том же направлении уничтожен бронетранспортер американского производства International MaxxPro, принадлежащий ВСУ. Операцию провели расчеты подразделения войск беспилотных систем «Центра».

Запорожский фронт

Как сообщил telegram-канал «Дневник Десантника» (авторы канала офицеры ВДВ, находящиеся на СВО), противник активно готовит огневые позиции и укрытия в Малокатериновке. Около населенного пункта была уничтожена их инженерная техника.

Российские войска планомерно продвигаются на север. Также «близится завершение тяжелого кровопролитного штурма Степногорска». Но ВСУ уже начали готовить оборону нового рубежа на пути к Запорожью.

Также подразделения войск беспилотных систем (БПС) Восточной группировки войск ликвидировали средства связи противника в районе Гуляйполя. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе воздушной разведки военнослужащие БПС обнаружили антенны связи и ретрансляторы, которые ВСУ использовали для управления тяжелыми беспилотниками. После получения координат цели расчеты ударных дронов нанесли точные удары, в результате чего оборудование было уничтожено.

Харьковское направление