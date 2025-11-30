В США хотят судить Зеленского за преступленя Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава его офиса Андрей Ермак должны понести наказание за преступления против Соединенных Штатов. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — заявил бывший советник в соцсети Х. Кроме того, он выступил против дальнейшей финансовой поддержки Украины, назвав такую помощь «средним пальцем» для американцев.

Высказывание Кортеса прозвучало на фоне разбушевавшегося на Украине коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело операцию «Мидас», в ходе которой прошли обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, у главы Минюста Германа Галущенко (впоследствии он был снят с должности), а также в компании «Энергоатом».

Продолжение после рекламы

Миндич за несколько часов до обысков успел покинуть Украину и был объявилен в розыск. В интернете распространились фотографии интерьера элитной квартиры бизнесмена в Киеве. Среди опубликованных снимков оказались изображения ванной комнаты с золотым унитазом. Предполагается, что он мог спрятаться в одном из особняков украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).