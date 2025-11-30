Аэропорт Ульяновска не принимает рейсы
30 ноября 2025 в 12:12
В Ульяновске введен план "Ковер". Местный аэропорт Баратаевка временно приостановил работу. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщает Росавиация.
