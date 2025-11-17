В подвалах Красноармейска прячутся от снарядов тысячи мирных жителей
Идет активная эвакуация мирного населения
В подвалах жилых домов Красноармейска могут находиться несколько тысяч мирных жителей. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Сейчас идет активная эвакуация мирного населения из Красноармейска. Первые несколько групп спасены, они в безопасности», — сказал Кимаковский ТАСС. Он добавил, что, согласно предварительным данным, в подвалах домов еще могут оставаться до нескольких тысяч человек, ожидающих вывода из зоны боевых действий.
Эксперты полагают, что Россия в ближайшие дни завершит освобождение Красноармейска в ДНР, что станет серьезным поражением для Украины. Украинские войска могут отступить на более укрепленные позиции.
