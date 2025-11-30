Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Зеленский объявил важные дни, в которые многое может измениться

30 ноября 2025 в 21:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Президент Украины провел переговоры с генеральным секретарем НАТО

Президент Украины провел переговоры с генеральным секретарем НАТО

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул важность тесной координации с международными партнерами в ближайшие дни.

«Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции», — написал украинский лидер в своем telegram-канале. Он также поблагодарил за поддержку, отметив, что многие вопросы могут измениться в течение текущих дней.

Ранее в рамках очередного этапа консультаций, посвященных мирному урегулированию ситуации, государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул важность заключения соглашения, которое обеспечит сохранение суверенитета Украины. По его словам, цель состоит не только в прекращении военного конфликта, но и в том, чтобы Украина вышла из него в качестве независимого государства. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Умеров поблагодарил представителей США и отметил высокий профессиональный уровень команды переговорщиков.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал