Зеленский объявил важные дни, в которые многое может измениться
Президент Украины провел переговоры с генеральным секретарем НАТО
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул важность тесной координации с международными партнерами в ближайшие дни.
«Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции», — написал украинский лидер в своем telegram-канале. Он также поблагодарил за поддержку, отметив, что многие вопросы могут измениться в течение текущих дней.
Ранее в рамках очередного этапа консультаций, посвященных мирному урегулированию ситуации, государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул важность заключения соглашения, которое обеспечит сохранение суверенитета Украины. По его словам, цель состоит не только в прекращении военного конфликта, но и в том, чтобы Украина вышла из него в качестве независимого государства. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Умеров поблагодарил представителей США и отметил высокий профессиональный уровень команды переговорщиков.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
