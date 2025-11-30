Зеленский объявил важные дни, в которые многое может измениться

Президент Украины провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул важность тесной координации с международными партнерами в ближайшие дни.

«Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции», — написал украинский лидер в своем telegram-канале. Он также поблагодарил за поддержку, отметив, что многие вопросы могут измениться в течение текущих дней.