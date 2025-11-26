Первый день зимы 2025: самые красивые картинки и поздравления для близких

До зимы 2025-2026 осталось совсем ничего Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

1 декабря — особая дата в народном календаре. По погоде в этот день судили о всей зиме, а близких принято было поздравлять с началом снежного сезона. URA.RU собрало для вас лучшие открытки и душевные поздравления с первым днем зимы. Сохраняйте и отправляйте близким.

Что означает 1 декабря у славян: рубеж зимы

1 декабря — официальный первый день зимы по метеорологическому и астрономическому календарю (астрономическая зима начинается только 21–22 декабря). У древних славян именно 1 декабря считался настоящим рубежом между осенью и зимой — день Платона и Романа (по старому стилю 18 ноября) называли «Зимним указателем». С этого дня прекращали все полевые работы, закрывали «осенний сезон» и начинали настоящие холода.

Люди жгли первые зимние костры-огнища, чтобы «разбудить» солнце, готовили первые зимние блюда (кашу с медом, соленые грибы, квашеную капусту) и следили за приметами: какой день 1 декабря — такой и вся зима будет.

Народные традиции 1 декабря

В этот день старались не ссориться — считалось, что мир в семье задает тон всему декабрю. Народные обычаи допускали начало важных дел: если приступить 1 числа, работа пойдет легко и принесет удачу. Часто в дом приглашали гостей «на согрев» — за горячим чаем делились новостями и планами. Хозяйки ставили на стол сытные блюда, чтобы зима была доброй, а в доме не переводилось тепло и достаток.

Приметы на 1 декабря: день Платона и Романа

Если на 1 декабря тепло — зима будет мягкой

Ветер с севера — к морозной зиме

Снегопад 1 декабря — к снежной зиме

Иней на деревьях — к хорошему урожаю

Воробьи дружно чирикают — к оттепели

Дать денег в долг 1 декабря — к финансовым проблемам

Разбить посуду — к ссоре в семье

Встретить бегущую собаку — к неожиданной радости

Приметы в декабре

По погоде:

Холодный декабрь — к жаркому лету

Частые метели в декабре — к дождливому июню

Снег плотно ложится на землю — к богатому урожаю

Длинные сосульки — к затяжной зиме

По поведению животных:

Вороны садятся на верхушки деревьев — к морозам

Коты спят крепким сном — к потеплению

Снегири прилетели рано — к ранней зиме

По природным признакам:

Звездное небо в декабре — к морозу

Туманное утро — к оттепели

Трещины на льду — к сильным морозам

До XVIII века в России новый год начинался 1 сентября, а зима — 1 декабря. Эта дата сохранилась как символический рубеж Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Поздравления с первым днем зимы 2025

Трогательные и душевные

С первым днем зимы, дорогие друзья! Пусть этот сезон станет для вас временем тепла, которое рождается в сердце, и уюта, что собирает самых близких вокруг. Желаю, чтобы каждый снежный вечер дарил спокойствие, а мороз за окном напоминал о том, как важно ценить домашний очаг. Пусть эта зима принесет вам столько счастья, сколько снежинок кружится в зимнем вальсе.

Поздравляю с началом самого волшебного времени года! Пусть первый зимний день станет отправной точкой для чудес, больших и малых. Желаю, чтобы вы находили радость в горячей чашке чая, в искренних разговорах и в тихом падении снега. Пусть ваша душа оттает под лучами заботы и любви, даже в самый лютый мороз.

Пусть первый день зимы откроет дверь в сказку. Желаю, чтобы это время наполнилось ожиданием чуда, как в детстве, и терпением, которое приходит с мудростью. Пусть морозный воздух бодрит, а снежные пейзажи вдохновляют на новые свершения. Пусть эта зима будет не холодным испытанием, а теплым и светлым приключением для вашей души.

Креативные и образные

Зима вступила в свои права, и это — ее первый аккорд в симфонии года. Пусть ваша жизнь в этот сезон будет похожа на идеальную снежинку: уникальной, красивой и гармоничной. Желаю вам стать режиссером своей собственной зимней сказки, где будут и заснеженные вершины успеха, и уютные долины отдыха. Творите, мечтайте и согревайте мир своим теплом!

С первым днем зимы! Предлагаю встретить его как новый творческий проект. Пусть чистый снег станет холстом для ваших самых смелых планов, а морозный воздух — источником свежих идей. Желаю, чтобы вы, как мудрый медведь, нашли время для отдыха и размышлений, чтобы весной проснуться с новыми силами. Создайте свою уникальную зимнюю историю!

Поздравляю с днем, когда природа надевает свое лучшее бриллиантовое платье. Пусть ваша жизнь в этот сезон будет столь же сверкающей и яркой. Желаю найти вдохновение в причудливых узорах на стекле и смелости — в крепких морозах. Пусть эта зима станет для вас временем личностного роста, когда под «снежным» покровом тишины вызревают самые грандиозные замыслы.

Теплые и уютные

С первым днем зимы! Самое время завернуться в плед, заварить ароматный чай и перечитать любимую книгу. Желаю, чтобы этот сезон прошел в атмосфере душевного тепла и гармонии. Пусть в вашем доме пахнет корицей и свежей выпечкой, а за окном тихо падает пушистый снег, создавая идеальные декорации для отдыха. Наслаждайтесь уютом и спокойствием!

Поздравляю с началом времени теплых пледов, горячего шоколада и долгих душевных вечеров. Пусть в вашем доме всегда горит свет, символизирующий радушие и гостеприимство. Желаю, чтобы мороз щипал щеки лишь от прогулок по хрустящему снегу, а дома вас всегда ждало тепло любимых сердец. Создайте свой мирок уюта, в который так приятно возвращаться.

С первым зимним утром! Пусть этот день задаст тон всей предстоящей снежной сказке. Желаю, чтобы вы нашли радость в простых зимних удовольствиях: в лепке снеговика, в скрипе снега под ногами и в созерцании того, как метель за окном рисует свои картины. Пусть ваш внутренний огонек согревает вас и всех, кто находится рядом, даже в самые стужистые дни.

Философские и напутственные

Пришла зима — время, когда природа засыпает, чтобы проснуться обновленной. Пусть и для вас это будет периодом мудрого замедления, переосмысления и накопления сил. Желаю использовать эти месяцы для того, чтобы отбросить ненужное, словно осеннюю листву, и сохранить самое ценное, укутав это в душе, как деревья укутываются снегом. Встретьте весну с чистым сердцем и ясными целями.

1 декабря — официальный начало климатической зимы, когда средняя суточная температура устойчиво переходит через 0 градусов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Поздравления с первым днем зимы в стихах

Сегодня первый день зимы,

С чем вас сердечно поздравляю!

Чтобы холодов не знали вы

Я вам от всей души желаю!

Пусть за окном трещит мороз

В душе же лучик солнца светит,

Чтобы каждый зимний день принес

Лишь радость жизни на планете!

Пушистый снег пускай устелит

Дорогу счастья и удачи.

Пускай же вас декабрь встретит

С большим мешком любви в придачу!





В первый день зимы морозной

Я хочу вам пожелать,

Чтобы в стужу в своем сердце

Вам тепло лишь сохранять.

Чтоб пора веселых празднеств

Вам удачу принесла.

Не взирая на погоду,

Чтоб в душе весна цвела.





Пришла зима, открыла двери

В чудесный мир морозных дней.

Я в чудеса желаю верить,

И в блеск предпраздничных огней.

Желаю солнышка побольше,

Уютных, теплых вечеров.

Людей любимых и хороших,

И только самых добрых слов!

На 1 декабря существует 15 основных погодных примет. Самая точная: «Каков Платон и Роман — такова и зима» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Статусы и цитаты про первый день зимы 2025

Копируйте и вставляйте статусы в социальные сети.

1 декабря. Официально разрешаю себе быть снегурочкой 31 дней подряд

Первый день зимы, а я уже ищу, где спрятала новогоднее настроение с прошлого года

С первым днем зимы! Теперь можно официально жаловаться на холод и пить чай три раза в час

1 декабря: минус один день до законного поедания мандаринов тоннами

Первое декабря — день, когда даже взрослые снова верят в Деда Мороза

Зима пришла. Пора доставать шапку, в которой выглядишь как тюлень, но тепло

Первый день зимы: −3 градуса, а я уже в трех свитерах и с мыслью «когда уже лето?»

1 декабря. Включаем режим «я не мерзну, я закаляюсь»

С первым днем зимы! Теперь официально можно говорить «скоро Новый год» и никто не осудит

Первое декабря — день, когда даже лень надевает варежки

Картинки с первым днем зимы 2025

URA.RU подготовило праздничные открытки с первым днем зимы! Выбирайте самые красивые варианты и отправляйте друзьям и близким — создайте зимнее настроение вместе с нами.

Открытки с первым днем зимы 2025 — скачать бесплатно Фото: URA.RU

Поздравления с 1 декабря — красивые открытки и картинки Фото: URA.RU

Первый день зимы 2025: открытки и поздравления Фото: URA.RU

Скачать открытки «С первым днем зимы» бесплатно Фото: URA.RU

Открытки с 1 декабря 2025 — поздравить с началом зимы Фото: URA.RU

Бесплатные открытки на первый день зимы Фото: URA.RU

Картинки «Первый день зимы» для Инстаграм и соцсетей Фото: URA.RU

Привет зиме: открытки и поздравления 1 декабря 2025 Фото: URA.RU

Зимние открытки 2025: первый день календарной зимы Фото: URA.RU

Открытки «С началом зимы» — отправить друзьям Фото: URA.RU

Что нельзя делать в декабре 2025: главные запреты месяца

По народным поверьям и приметам, декабрь — месяц очень «строгий». Наши предки считали, что в первый месяц зимы особенно легко «разозлить» духов и притянуть неудачи. Вот 15 главных запретов декабря 2025, которых до сих пор придерживаются многие:

Нельзя начинать новые большие дела после 14 декабря — все, что не успели до Николина дня (19 декабря по новому стилю), лучше отложить до января. Запрещено стричь волосы в декабре — считается, что вместе с волосами «обрезаешь» здоровье и удачу на весь год. Нельзя дарить и принимать в подарок ножи, иголки и острые предметы — к ссорам и разрыву отношений. Запрещено выносить мусор после заката — вместе с мусором можно «вымести» благополучие из дома. Нельзя ругаться и сквернословить 1–7 декабря — первые дни зимы задают тон всему году. Запрещено шить, вязать и вышивать по вечерам после 20 декабря — «зашиваешь» себе дорогу к счастью. Нельзя занимать и давать в долг деньги после 25 декабря — к финансовым трудностям в 2026 году. Запрещено встречать Новый год с пустым столом и в старой одежде — к бедности. Нельзя мыть полы 31 декабря после обеда — можно «вымыть» счастье из дома в новом году. Запрещено выбрасывать хлеб и остатки еды со стола — к голоду в семье. Нельзя встречать зиму в черной одежде — к трауру в следующем году. Запрещено стирать и вешать белье на улице в мороз — белье «замерзнет» вместе с семейным благополучием. Нельзя считать мелочь в кошельке вечером — деньги «перестанут водиться». Запрещено свистеть в доме в декабре — «высвистишь» достаток. Нельзя оставлять нож на столе на ночь — к болезням и ссорам.

Как встретить первый день зимы: 10 идей для создания праздничного настроения