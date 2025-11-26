Первый день зимы 2025: самые красивые картинки и поздравления для близких
До зимы 2025-2026 осталось совсем ничего
1 декабря — особая дата в народном календаре. По погоде в этот день судили о всей зиме, а близких принято было поздравлять с началом снежного сезона. URA.RU собрало для вас лучшие открытки и душевные поздравления с первым днем зимы. Сохраняйте и отправляйте близким.
Что означает 1 декабря у славян: рубеж зимы
1 декабря — официальный первый день зимы по метеорологическому и астрономическому календарю (астрономическая зима начинается только 21–22 декабря). У древних славян именно 1 декабря считался настоящим рубежом между осенью и зимой — день Платона и Романа (по старому стилю 18 ноября) называли «Зимним указателем». С этого дня прекращали все полевые работы, закрывали «осенний сезон» и начинали настоящие холода.
Люди жгли первые зимние костры-огнища, чтобы «разбудить» солнце, готовили первые зимние блюда (кашу с медом, соленые грибы, квашеную капусту) и следили за приметами: какой день 1 декабря — такой и вся зима будет.
Народные традиции 1 декабря
В этот день старались не ссориться — считалось, что мир в семье задает тон всему декабрю. Народные обычаи допускали начало важных дел: если приступить 1 числа, работа пойдет легко и принесет удачу. Часто в дом приглашали гостей «на согрев» — за горячим чаем делились новостями и планами. Хозяйки ставили на стол сытные блюда, чтобы зима была доброй, а в доме не переводилось тепло и достаток.
Приметы на 1 декабря: день Платона и Романа
- Если на 1 декабря тепло — зима будет мягкой
- Ветер с севера — к морозной зиме
- Снегопад 1 декабря — к снежной зиме
- Иней на деревьях — к хорошему урожаю
- Воробьи дружно чирикают — к оттепели
- Дать денег в долг 1 декабря — к финансовым проблемам
- Разбить посуду — к ссоре в семье
- Встретить бегущую собаку — к неожиданной радости
Приметы в декабре
По погоде:
- Холодный декабрь — к жаркому лету
- Частые метели в декабре — к дождливому июню
- Снег плотно ложится на землю — к богатому урожаю
- Длинные сосульки — к затяжной зиме
По поведению животных:
- Вороны садятся на верхушки деревьев — к морозам
- Коты спят крепким сном — к потеплению
- Снегири прилетели рано — к ранней зиме
По природным признакам:
- Звездное небо в декабре — к морозу
- Туманное утро — к оттепели
- Трещины на льду — к сильным морозам
До XVIII века в России новый год начинался 1 сентября, а зима — 1 декабря. Эта дата сохранилась как символический рубеж
Поздравления с первым днем зимы 2025
Трогательные и душевные
С первым днем зимы, дорогие друзья! Пусть этот сезон станет для вас временем тепла, которое рождается в сердце, и уюта, что собирает самых близких вокруг. Желаю, чтобы каждый снежный вечер дарил спокойствие, а мороз за окном напоминал о том, как важно ценить домашний очаг. Пусть эта зима принесет вам столько счастья, сколько снежинок кружится в зимнем вальсе.
Поздравляю с началом самого волшебного времени года! Пусть первый зимний день станет отправной точкой для чудес, больших и малых. Желаю, чтобы вы находили радость в горячей чашке чая, в искренних разговорах и в тихом падении снега. Пусть ваша душа оттает под лучами заботы и любви, даже в самый лютый мороз.
Пусть первый день зимы откроет дверь в сказку. Желаю, чтобы это время наполнилось ожиданием чуда, как в детстве, и терпением, которое приходит с мудростью. Пусть морозный воздух бодрит, а снежные пейзажи вдохновляют на новые свершения. Пусть эта зима будет не холодным испытанием, а теплым и светлым приключением для вашей души.
Креативные и образные
Зима вступила в свои права, и это — ее первый аккорд в симфонии года. Пусть ваша жизнь в этот сезон будет похожа на идеальную снежинку: уникальной, красивой и гармоничной. Желаю вам стать режиссером своей собственной зимней сказки, где будут и заснеженные вершины успеха, и уютные долины отдыха. Творите, мечтайте и согревайте мир своим теплом!
С первым днем зимы! Предлагаю встретить его как новый творческий проект. Пусть чистый снег станет холстом для ваших самых смелых планов, а морозный воздух — источником свежих идей. Желаю, чтобы вы, как мудрый медведь, нашли время для отдыха и размышлений, чтобы весной проснуться с новыми силами. Создайте свою уникальную зимнюю историю!
Поздравляю с днем, когда природа надевает свое лучшее бриллиантовое платье. Пусть ваша жизнь в этот сезон будет столь же сверкающей и яркой. Желаю найти вдохновение в причудливых узорах на стекле и смелости — в крепких морозах. Пусть эта зима станет для вас временем личностного роста, когда под «снежным» покровом тишины вызревают самые грандиозные замыслы.
Теплые и уютные
С первым днем зимы! Самое время завернуться в плед, заварить ароматный чай и перечитать любимую книгу. Желаю, чтобы этот сезон прошел в атмосфере душевного тепла и гармонии. Пусть в вашем доме пахнет корицей и свежей выпечкой, а за окном тихо падает пушистый снег, создавая идеальные декорации для отдыха. Наслаждайтесь уютом и спокойствием!
Поздравляю с началом времени теплых пледов, горячего шоколада и долгих душевных вечеров. Пусть в вашем доме всегда горит свет, символизирующий радушие и гостеприимство. Желаю, чтобы мороз щипал щеки лишь от прогулок по хрустящему снегу, а дома вас всегда ждало тепло любимых сердец. Создайте свой мирок уюта, в который так приятно возвращаться.
С первым зимним утром! Пусть этот день задаст тон всей предстоящей снежной сказке. Желаю, чтобы вы нашли радость в простых зимних удовольствиях: в лепке снеговика, в скрипе снега под ногами и в созерцании того, как метель за окном рисует свои картины. Пусть ваш внутренний огонек согревает вас и всех, кто находится рядом, даже в самые стужистые дни.
Философские и напутственные
Пришла зима — время, когда природа засыпает, чтобы проснуться обновленной. Пусть и для вас это будет периодом мудрого замедления, переосмысления и накопления сил. Желаю использовать эти месяцы для того, чтобы отбросить ненужное, словно осеннюю листву, и сохранить самое ценное, укутав это в душе, как деревья укутываются снегом. Встретьте весну с чистым сердцем и ясными целями.
1 декабря — официальный начало климатической зимы, когда средняя суточная температура устойчиво переходит через 0 градусов
Поздравления с первым днем зимы в стихах
Сегодня первый день зимы,
С чем вас сердечно поздравляю!
Чтобы холодов не знали вы
Я вам от всей души желаю!
Пусть за окном трещит мороз
В душе же лучик солнца светит,
Чтобы каждый зимний день принес
Лишь радость жизни на планете!
Пушистый снег пускай устелит
Дорогу счастья и удачи.
Пускай же вас декабрь встретит
С большим мешком любви в придачу!
В первый день зимы морозной
Я хочу вам пожелать,
Чтобы в стужу в своем сердце
Вам тепло лишь сохранять.
Чтоб пора веселых празднеств
Вам удачу принесла.
Не взирая на погоду,
Чтоб в душе весна цвела.
Пришла зима, открыла двери
В чудесный мир морозных дней.
Я в чудеса желаю верить,
И в блеск предпраздничных огней.
Желаю солнышка побольше,
Уютных, теплых вечеров.
Людей любимых и хороших,
И только самых добрых слов!
На 1 декабря существует 15 основных погодных примет. Самая точная: «Каков Платон и Роман — такова и зима»
Статусы и цитаты про первый день зимы 2025
Копируйте и вставляйте статусы в социальные сети.
- 1 декабря. Официально разрешаю себе быть снегурочкой 31 дней подряд
- Первый день зимы, а я уже ищу, где спрятала новогоднее настроение с прошлого года
- С первым днем зимы! Теперь можно официально жаловаться на холод и пить чай три раза в час
- 1 декабря: минус один день до законного поедания мандаринов тоннами
- Первое декабря — день, когда даже взрослые снова верят в Деда Мороза
- Зима пришла. Пора доставать шапку, в которой выглядишь как тюлень, но тепло
- Первый день зимы: −3 градуса, а я уже в трех свитерах и с мыслью «когда уже лето?»
- 1 декабря. Включаем режим «я не мерзну, я закаляюсь»
- С первым днем зимы! Теперь официально можно говорить «скоро Новый год» и никто не осудит
- Первое декабря — день, когда даже лень надевает варежки
Картинки с первым днем зимы 2025
URA.RU подготовило праздничные открытки с первым днем зимы! Выбирайте самые красивые варианты и отправляйте друзьям и близким — создайте зимнее настроение вместе с нами.
Открытки с первым днем зимы 2025 — скачать бесплатно
Поздравления с 1 декабря — красивые открытки и картинки
Первый день зимы 2025: открытки и поздравления
Скачать открытки «С первым днем зимы» бесплатно
Открытки с 1 декабря 2025 — поздравить с началом зимы
Бесплатные открытки на первый день зимы
Картинки «Первый день зимы» для Инстаграм и соцсетей
Привет зиме: открытки и поздравления 1 декабря 2025
Зимние открытки 2025: первый день календарной зимы
Открытки «С началом зимы» — отправить друзьям
Что нельзя делать в декабре 2025: главные запреты месяца
По народным поверьям и приметам, декабрь — месяц очень «строгий». Наши предки считали, что в первый месяц зимы особенно легко «разозлить» духов и притянуть неудачи. Вот 15 главных запретов декабря 2025, которых до сих пор придерживаются многие:
- Нельзя начинать новые большие дела после 14 декабря — все, что не успели до Николина дня (19 декабря по новому стилю), лучше отложить до января.
- Запрещено стричь волосы в декабре — считается, что вместе с волосами «обрезаешь» здоровье и удачу на весь год.
- Нельзя дарить и принимать в подарок ножи, иголки и острые предметы — к ссорам и разрыву отношений.
- Запрещено выносить мусор после заката — вместе с мусором можно «вымести» благополучие из дома.
- Нельзя ругаться и сквернословить 1–7 декабря — первые дни зимы задают тон всему году.
- Запрещено шить, вязать и вышивать по вечерам после 20 декабря — «зашиваешь» себе дорогу к счастью.
- Нельзя занимать и давать в долг деньги после 25 декабря — к финансовым трудностям в 2026 году.
- Запрещено встречать Новый год с пустым столом и в старой одежде — к бедности.
- Нельзя мыть полы 31 декабря после обеда — можно «вымыть» счастье из дома в новом году.
- Запрещено выбрасывать хлеб и остатки еды со стола — к голоду в семье.
- Нельзя встречать зиму в черной одежде — к трауру в следующем году.
- Запрещено стирать и вешать белье на улице в мороз — белье «замерзнет» вместе с семейным благополучием.
- Нельзя считать мелочь в кошельке вечером — деньги «перестанут водиться».
- Запрещено свистеть в доме в декабре — «высвистишь» достаток.
- Нельзя оставлять нож на столе на ночь — к болезням и ссорам.
Как встретить первый день зимы: 10 идей для создания праздничного настроения
- Устройте зимнее чаепитие. Приготовьте горячий чай с пряностями, медом и лимоном. Пригласите близких или устройте уютный вечер в одиночестве с любимой книгой. Украсьте стол свечами и зимним декором.
- Создайте зимнюю фотозону. Оформите уголок дома с гирляндами, снежинками и зимними аксессуарами. Сделайте памятные фотографии — они станут отличным началом зимнего альбома.
- Испеките праздничное печенье. Используйте формочки в виде снежинок, снеговиков и зимних животных. Домашняя выпечка наполнит дом уютным ароматом и создаст праздничную атмосферу.
- Напишите письмо зимним желаниям. Составьте список целей и планов на зимние месяцы. Оформите его красиво и сохраните до весны — это станет вашей личной зимней традицией.
- Устройте вечер зимних фильмов. Подберите подборку любимых новогодних и зимних кинолент. Приготовьте попкорн, теплый плед и наслаждайтесь просмотром.
- Сделайте зимнюю прогулку. Отправьтесь в парк или лес, чтобы подышать свежим зимним воздухом. Сфотографируйте первые зимние пейзажи и покормите зимующих птиц.
- Создайте зимний плейлист. Соберите коллекцию песен, которые ассоциируются у вас с зимой. Музыка поможет настроиться на зимний лад и создаст особенное настроение.
- Приготовьте сезонное блюдо. Поэкспериментируйте с зимними рецептами: тыквенный суп, глинтвейн, горячие бутерброды или традиционные зимние блюда вашей семьи.
- Устройте день зимних хобби. Вязание, вышивание, рисование зимних пейзажей или чтение у камина — выберите занятие по душе и посвятите ему первый зимний день.
- Сделайте доброе дело. Помогите бездомным животным, сделайте кормушку для птиц или окажите помощь тем, кто в ней нуждается. Начало зимы — прекрасное время для добрых поступков.
