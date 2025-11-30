ВСУ готовятся к штурму на фоне грядущих переговоров России и Украины: главное об СВО к вечеру 30 ноября

ВС РФ за прошедшие сутки сбили около 230 БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Сумскую область направляется значительная военная группировка украинских военных численностью до 10 тысяч человек. Согласно разведывательным данным, в состав группировки входят в основном недавно призванные боевики. При этом ВСУ с тревогой наблюдают за возросшей мощью ударов ВС РФ по линиям снабжения Киева с помощью БПЛА. Главное о спецоперации на Украине за 30 ноября — в материале URA.RU.

Тысячи боевиков ВСУ едут в Сумскую область

В Сумскую область направляется значительная военная группировка численностью до 10 тысяч человек. Как сообщают источники, в состав группировки входят в основном недавно мобилизованные военнослужащие. Перемещение войск происходит в то время, когда ведутся разговоры о потенциальном возобновлении переговоров между Россией и Украиной.

Telegram-канал Mash сообщил, что разведывательные службы зафиксировали перемещение воинских частей из глубокого тыла к линии Кияница — Хотень. По данным канала, целью таких маневров может стать формирование плацдарма для последующего наступления.

Продолжение после рекламы

Украина с тревогой наблюдает за расширением мощи ВС РФ

На Украине отмечают усиление российских ударов беспилотниками Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





Ключевым изменением в конфликте в 2025 году стало усиление возможностей России по нанесению ударов по украинским линиям снабжения с использованием БПЛА, пишет The Wall Street Journal. Это развитие событий, как утверждает издание, имеет большее значение, чем постепенное продвижение российских войск.

Также иностранные журналисты обратили внимание на возросший уровень эффективности российских вооруженных сил в проведении операций на средних дистанциях. Аналитик Института изучения военных действий из Вашингтона Джордж Баррос отметил, что удары, наносимые ВС РФ и нацеленные на объекты, расположенные в 40–70 километрах от линии фронта, превосходят украинские.

Заместитель начальника войск Сергей Иштуганов 12 ноября 2025 года сообщил о создании Войск беспилотных систем. Инициатива формирования данного рода войск была выдвинута министром обороны РФ Андреем Белоусовым в конце декабря предыдущего года — по поручению президента Владимира Путина. В своем выступлении министр акцентировал внимание на необходимости повышения тактико-технических параметров беспилотных летательных аппаратов, в частности, на увеличении дальности их использования, уровня автономности и устойчивости к помехам.

Колоссальные потери ВСУ

ВСУ за сутки потеряли больше тысячи боевиков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU





За сутки ВСУ потеряли больше тысячи боевиков. В частности, на красноармейском направлении уничтожено более 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. В зоне ответственности группировки войск «Центр» потери составили до 450 военнослужащих и два автомобиля. На Харьковском направлении Украина потеряла больше 110 военнослужащих и шесть автомобилей. В зоне действий группировки «Запад» — до 220 военнослужащих, 13 машин, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, 12 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

«Южная группировка» ликвидировала до 50 военнослужащих ВСУ, «Восток» — до 60, «Днепр» — около 40. Также сбит реактивный снаряд системы HIMARS и 230 беспилотных летательных аппаратов.

Неожиданное заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменить план обороны страны. Такое заявление он сделал после доклада главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля.

«Уже пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства», — написал президент в Telegram. Он заявил, что анализ хода боевых действий позволил определить новые приоритетные направления.

«Соглашение по Украине могло бы обеспечить мир на 50-70 лет»

В Турции считают, что соглашение позволит достигнуть мира на 50-70 лет Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан полагает, что Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы к достижению мирного соглашения об урегулировании конфликта. Он также высказал мнение, что соглашение по Украине могло бы обеспечить мир на десятки лет. «Если удастся достичь соглашения, это может привести к еще 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже дольше», — заявил Фидан в интервью газете Welt am Sonntag.

Продолжение после рекламы

Пленный ВСУ поблагодарил российских военных

Военнослужащий 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Агрызков, находящийся в плену, поблагодарил российских военных за хорошее отношение и пожелал им счастья. По словам Агрызкова, 22 ноября на позиции его подразделения появился российский спецназ и предложил сдаться. Военнослужащие, включая самого Агрызкова, сдались без сопротивления.

Агрызков рассказал, что был мобилизован в августе — его забрали из дома сотрудники полиции. Во время медицинского осмотра он информировал о своих заболеваниях — проблемах с ногой и гипертонии, однако это не стало препятствием для его отправки в воинскую часть. По словам пленного, выданная ему форма не соответствовала размеру — как обувь, так и сама одежда оказались малы. Военнослужащий также отметил, что в его подразделении было много людей с ограниченными возможностями здоровья.