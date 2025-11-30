WSJ: США положили на стол переговоров с Киевом план обмена землями с РФ
На переговорах будут обсуждать временные рамки выборов на Украине
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Майами проходят переговоры, на которых обсуждается график выборов на Украине и возможность «обмена территориями» между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
«Сегодняшние переговоры охватывают график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной», — отмечает издание. Также будут подняты иные вопросы, которые пока не урегулированы в диалоге между Киевом и Вашингтоном.
В ходе очередного раунда консультаций между США и Украиной обсуждались вопросы мирного урегулирования конфликта. По словам госсекретаря США Марко Рубио, важно достичь соглашения, которое будет обеспечивать суверенитет Украины.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.