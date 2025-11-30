WSJ: США положили на стол переговоров с Киевом план обмена землями с РФ

На переговорах будут обсуждать временные рамки выборов на Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Майами проходят переговоры, на которых обсуждается график выборов на Украине и возможность «обмена территориями» между Россией и Украиной. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Сегодняшние переговоры охватывают график выборов на Украине, возможность обмена территориями между Россией и Украиной», — отмечает издание. Также будут подняты иные вопросы, которые пока не урегулированы в диалоге между Киевом и Вашингтоном.