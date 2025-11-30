WSJ: США и Украина обсуждают график выборов и обмен территориями
30 ноября 2025 в 22:34
Фото: © URA.RU
В рамках переговоров, проходящих в Майами, ведется обсуждение графика проведения выборов на территории Украины и возможности обмена территориями между Украиной и Россией. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
