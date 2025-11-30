Логотип РИА URA.RU
В Енакиево произошло отключение электроэнергии

30 ноября 2025 в 23:10
Фото: © URA.RU

В городском округе Енакиево произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались 11 трансформаторных подстанций, один детский сад и 205 бытовых абонентов (район Старопетровское). В настоящее время аварийная бригада приступила к устранению неполадок. Об этом сообщили в Донецкэнерго.

