В Енакиево произошло отключение электроэнергии
30 ноября 2025 в 23:10
В городском округе Енакиево произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались 11 трансформаторных подстанций, один детский сад и 205 бытовых абонентов (район Старопетровское). В настоящее время аварийная бригада приступила к устранению неполадок. Об этом сообщили в Донецкэнерго.
