Общество

Здоровье

Врачи рассказали о смертельной опасности бессонницы

Врач Элли Хэр: продолжительная бессонница опасна для сердечно-сосудистой системы
30 ноября 2025 в 22:51
Хроническая бессонница увеличивает риск болезней сердца на 45%

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Продолжительная бессонница увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Об этом заявила президент Британского общества сна Элли Хэр, подчеркнувшая негативное влияние даже одной бессонной ночи на здоровье человека.

«Даже одна ночь без сна может привести к состоянию, которое напоминает похмелье», — отметила специалист в интервью. Ее слова передает «Ридус». По ее словам, человек при этом испытывает усталость, раздражительность и подвергается повышенному риску несчастных случаев и травм.

Хронические проблемы со сном также способствуют развитию серьезных заболеваний, включая диабет второго типа и гипертонию. Эксперт добавила, что бессонница может становиться причиной социальных проблем, таких как разводы и потеря работы.

