Шоу «Аватар» 30 ноября: кого раскрыли в четвертом выпуске проекта

На НТВ вышел новый выпуск шоу «Аварар» Фото: Шоу «Аватар», пресс-служба НТВ

30 ноября на НТВ вышел четвертый выпуск четвертого сезона шоу «Аватар», который принес сразу несколько сенсационных разоблачений. В этом выпуске знаменитости в масках сказочных персонажей не только удивляли вокальными номерами, но и дарили судьям необычные подарки, что стало дополнительной подсказкой для членов жюри. О том, как прошел четвертый выпуск шоу и кто выбыл из проекта в это воскресенье — в материале URA.RU.

Как выступили участники четвертого выпуска «Аватара»

В новом выпуске зрители увидели восемь ярких выступлений, каждое из которых сопровождалось активными обсуждениями судей.

Аврора с композицией «Черно-белый цвет» произвела смешанное впечатление. Судьи окончательно отказались от версии с Татьяной Булановой, но и к единому мнению не пришли. Среди возможных кандидатур называли дочку Валерии, Ани Лорак, Нюшу и даже Оксану Федорову. Афродита исполнила хит «Nothing compares 2 U» настолько характерным голосом, что у судей не осталось сомнений — под маской скрывается Алена Свиридова. Певица практически не скрывала свою манеру исполнения.

Афродита - одна из персонажей четвертого сезона шоу «Аватар» на НТВ Фото: Шоу «Аватар», пресс-служба НТВ

Золотая рыбка удивила всех оперным исполнением «Арии Царицы ночи». Сергей Лазарев отметил академическую подачу, что сразу навело на мысль о профессиональной оперной певице. Самые оригинальные подарки получила эта участница: аквариум с золотой рыбкой от Тишмана, банка рыбьего жира от Кудрявцевой и даже букет из воблы от Макарова.

Купидон с песней «О нем» в мужском исполнении серьезно запутал судей. Лазарев отказался от версии с Романом Каграмановым, заметив, что вокалист пел не своим голосом. Это выступление стало одним из самых загадочных в выпуске. Посейдон зарядил зал энергичным исполнением «Runaway baby». Судьи отметили, что это молодой профессионал, работающий в разных музыкальных стилях. В числе возможных кандидатур называли Эмина Агаларова и Нодара Ревию.

Хозяйка Медной горы с композицией «Зима в сердце» использовала исковерканный голос и свистковый регистр, что особенно заинтересовало членов жюри. Интересно, что актриса Александра Урсуляк, которую подозревали судьи, действительно активно развивает певческую карьеру — ее ближайший музыкальный спектакль состоится 10 декабря. Берендей с треком «Human» так зарядил Клаву Коку, что та отметила мощную мужскую энергетику исполнителя. Тембр голоса напомнил судьям вокалиста Свика.

Берендей — один из дюжин героев-аватаров , которых можно будет увидеть в четвертой части популярного проекта Фото: Шоу «Аватар», пресс-служба НТВ

Илья Муромец удивил всех исполнением «Tragedy» фальцетом, как в оригинале Bee Gees. Лазарев предположил, что это возрастной артист из-за выбора репертуара, а Батрутдинов неожиданно назвал версию с Каем Метовым.

Кикимора появилась в плохом настроении с песней «Эгоистка» и дарила судьям открытки с зеркалом в форме сердца. Ее поведение и манера исполнения вызвали особый интерес у жюри. Финист — Ясный сокол с композицией «Безнадега точка ру» использовал мощный фальцет, что, по мнению Лазарева, свидетельствовало о высоком вокальном мастерстве исполнителя.

Кто покинул проект в четвертом выпуске

По итогам голосования судьи выбрали трех номинантов на рассекречивание: Афродиту, Посейдона и Кикимору. Первой проверили Кикимору — большинство членов жюри были уверены, что под маской скрывается Эвелина Бледанс, но их предположение не подтвердилось.

Затем очередь дошла до Афродиты. Судьи единогласно предположили, что за этим образом выступает Алена Свиридова — и на этот раз их догадка оказалась верной. Так была раскрыта одна из самых узнаваемых участниц проекта. Прощаясь со зрителями, Алена Свиридова исполнила на бис песню «Дорогой длинною», которую уже представляла в предыдущем выпуске. Таким образом, именно она покинула шоу «Аватар» в четвертом выпуске, завершив свое участие в четвертом сезоне проекта.

Особенности нового сезона

В четвертом сезоне шоу «Аватар» представлены персонажи, вдохновленные русскими сказками и мировой мифологией. Всего в проекте участвует 12 масок — по шесть персонажей женского и мужского пола. Судьями выступают Сергей Лазарев, Марк Тишман, Тимур Батрутдинов, Лера Кудрявцева и Клава Кока, которую во втором выпуске заменяла Наташа Королева. Ведущим проекта остается Вячеслав Макаров.