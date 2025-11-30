Фонари, которые погасли: кто из актеров великого сериала нулевых ушел из жизни за последние годы

Смирнов стал 12 актером из списка умерших актеров «Улицы разбитых фонарей» Фото: Илья Московец © URA.RU

В возрасте 53 лет 28 ноября 2025 года ушел из жизни российский актер Вадим Смирнов. Смерть наступила спустя три дня после того, как состоялась премьера его последнего фильма «Волчок». Артист получил популярность у зрителей благодаря участию во многих сериалах и кинокартинах, а самая известная его роль была в сериале «Улицы разбитых фонарей». Что известно о других актерах культового сериала, которые ушли из жизни — рассказывает URA.RU.

Артем Анчуков

В сериале «Улицы разбитых фонарей» российский актер Артем Анчуков исполнял эпизодические роли в нескольких сезонах. В третьем сезоне он воплотил образ сотрудника милиции, в шестом — Виталия Седелкина, в десятом — Александра Белобородько, а в тринадцатом — Жерновецкого. Помимо этого, в фильмографии Анчукова присутствуют такие популярные проекты, как «Бандитский Петербург», «Литейный», «Тайны следствия» и «Ментовские войны».

Певица Татьяна Буланова сообщила о кончине артиста в июне 2021 года. Причиной смерти стало осложнение после заражения коронавирусной инфекцией. Как рассказала Буланова, перед госпитализацией Артем Анчуков около недели наблюдался с повышенной температурой в домашних условиях. После поступления в медицинское учреждение состояние актера ухудшилось, и организм не смог справиться с развившимися осложнениями.

Борис Соколов

Перед смертью у актера выявили коронавирус





Он скончался 26 февраля 2022 года. По информации, предоставленной Нелли Поповой, близкой подругой Соколова, перед кончиной у актера был диагностирован COVID-19. Учитывая возраст артиста — 77 лет — его самочувствие и до заболевания оставляло желать лучшего, а инфекция значительно ухудшила состояние здоровья.

В «Улицах разбитых фонарей» Соколов появлялся в следующих эпизодах: в первом сезоне он играл нотариуса Вадима Свиристельского, а в четвертом — Павла Ивлиева. Творческое наследие актера также включает роли в кинокартинах «Собачье сердце», «Линии судьбы», «Убойная сила» и «Белая гвардия».

Дмитрий Бульба

В 2020 году скончался российский актер Дмитрий Бульба, известный по роли Маслова в девятом сезоне сериала. Смерть артиста наступила в результате проблем с сердцем. По словам его брата, в последние годы Дмитрий практически не имел серьезных заболеваний. В то же время актер стал реже появляться в кино, сосредоточившись на работе в театре. Среди проектов, благодаря которым зрители могли ознакомиться с творчеством Бульбы, — «Мушкетеры Екатерины», «Дорожный патруль» и «Шеф. Игра на повышение».

Сергей Кудрявцев

Кудрявцев ушел из жизни в ноябре 2017 года после продолжительной болезни. Он известен ролями в ряде кинематографических проектов, среди которых — сериалы «Ментовские войны», «Синдикат», «Слепой», «Морские дьяволы», «Гаишники», «Шаман», «Казнить нельзя помиловать» и «Ученица Мессинга». В сериале «Улицы разбитых фонарей» он появился в седьмом сезоне в роли коммерческого директора Михаила Корнеева, а в 15-м сезоне исполнил роль Воронина.

Виталий Жигалин

Жигалину незадолго до смерти провели сложную операцию





В 2019 году артист скончался после продолжительной болезни, но точный диагноз родственники не раскрыли. Известно, что летом 2018 года ему провели операцию по трансплантации почек.

Жигалин участвовал в 15-м сезоне проекта, где исполнил роль Енейкина. Ранее он снимался в кинокартинах «Литейный», «Тайны следствия», «Дознаватель», «Чужой район» и «Невский».

Вадим Лобанов

Лобанов запомнился зрителям ролями в ряде кинопроектов. В сериале «Улицы разбитых фонарей» он играл в двух сезонах: в первом воплотил образ главного режиссера Артема Ивановича, а в восьмом — появился в эпизодической роли. Всего в фильмографии артиста около шестидесяти работ. Среди наиболее известных картин, в которых он снимался, — «Глухарь», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита», «Мажор», «Гоголь» и «Последний министр».

Вадим Лобанов ушел из жизни в 2021 году. Официальная информация об обстоятельствах его смерти не публиковалась. Известно лишь, что причиной стала болезнь, которая началась у актера несколько лет назад.

Владимир Тыкке

В апреле 2018 года после продолжительной и тяжелой болезни ушел из жизни актер Тыкке. Он принимал участие в нескольких сезонах «Улицы разбитых фонарей»: в первом сезоне воплотил на экране образ бандита, в третьем — сыграл хозяина банка Олега Розина, в одиннадцатом предстал в роли преступного авторитета по прозвищу Старый, а в пятнадцатом перевоплотился в адвоката.

Всего в фильмографии актера свыше 20 работ. Среди картин, в которых он снимался, — «Право первой подписи», «Выстрел в спину», «Черный ворон», «Тайны следствия» и «Ментовская сага».

Татьяна Малыщицкая

В восьмом сезоне сериала к актерскому составу присоединилась Малыщицкая — российская актриса, которая исполнила роль Виктории Плотниковой, владелицы салона красоты «Виктория». Хотя фильмография артистки не отличалась большим количеством работ, она успела принять участие в нескольких проектах, среди которых «Тайны следствия», «Вызов», «Литейный» и «Ленинград-46», однако в основном ей доставались эпизодические роли. Жизнь Малыщицкой оборвалась в июне 2018 года — смерть была внезапной, а ее точные причины так и не были обнародованы.

Виктор Смирнов

Актер принимал участие в сериале несколько раз. В первом сезоне он исполнил роль тренера Бориса Михайловича, а в третьем — преобразился в персонажа Филимона, бывшего пособника отца Одинокова. Помимо этого, в фильмографии артиста есть и другие работы: он снимался в таких картинах, как «Торможение в небесах», «Рой», «Путешествие в счастливую Аравию», «Крот», «Вечерний звон», «Мастер и Маргарита», «Сонька — Золотая Ручка», «Ликвидация» и «Морские дьяволы».

Смерть Смирнова наступила в 2017 году. Согласно информации от близких людей, причиной кончины стало онкологическое заболевание. Другие детали остались неизвестными.

Владислав Жуковский

За время своей творческой деятельности Жуковский принял участие лишь в нескольких кинопроектах. В его фильмографии — роль в картине «Море в огне» и «Улица разбитых фонарей»: в четвертом сезоне он исполнил роль Хозяина, давшего задание бандиту Камню организовать убийство. Большую часть карьеры артист посвятил работе на сцене Красноярского драматического театра. Кроме того, он занимался преподавательской деятельностью в академии музыки и театра и был депутатом. Владислав Жуковский ушел из жизни в 2018 году, информация о причине смерти не разглашалась.

Юрий Ароян

Грузинский актер Ароян скончался в 2018 году. Хотя официальная причина смерти не была обнародована, подруга артиста предположила, что причиной могла стать сердечная недостаточность. Она также рассказала, что перед смертью Юрий Ароян перенес перелом ноги, что привело к ограничению его физической активности и обострению хронических заболеваний. По данным СМИ, несмотря на неоднократные вызовы скорой помощи, актер каждый раз якобы отказывался от госпитализации.

В первом сезоне сериала Ароян исполнил две роли: в одной из серий он воплотил образ безымянного хозяина ковра, а в другой — криминального авторитета по прозвищу Доктор. В фильмографии артиста также значатся такие картины, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Таможня», «Требуются мужчины», «Мой друг Иван Лапшин», «Тайный советник», «По имени Барон» и «След».

Иван Безбородов

В апреле 2025-го актер театра, кино и телевидения Безбородов скончался на 40-м году жизни. Артист ушел из жизни за несколько дней до своего 40-летнего юбилея. Подробности и причина смерти, как и дата ухода из жизни актера — не сообщаются. По данным СМИ, Безбородов мог скончался в сентябре.