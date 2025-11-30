В Севастополе военные отражают атаку беспилотников
30 ноября 2025 в 23:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Севастополе ведется отражение атаки беспилотников, задействована система противовоздушной обороны. Все соответствующие службы переведены в режим боевой готовности. По данным Спасательной службы Севастополя, на текущий момент гражданские объекты города не повреждены. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Комментарии (0)
Комментариев нет
