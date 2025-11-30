ГП потребовала начать процесс по делу о растрате, в котором есть имя Табакова

Дело о растрате в банке «Клиентский» попробуют рассмотреть с третьей попытки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Никулинский районный суд Москвы поступило уголовное дело, связанное с растратой в особо крупном размере и легализацией средств, добытых преступным путем. Генпрокуратура добилась назначения судебного процесса после того, как дело дважды отправлялось на доработку. Речь идет об одном из эпизодов дела о хищении свыше 14 миллиардов рублей из банка «Клиентский». В числе потерпевших по данному делу — Олег Табаков, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова.

«В Никулинский райсуд столицы 21 ноября поступило уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Предметом разбирательства стал один из эпизодов дела, связанный с хищением 100 млн рублей. Среди обвиняемых — уже умерший знаменитый советский баскетболист Андрей Лопатов и другие лица. Информация предоставлена Генеральной прокуратурой», — сообщает «Коммерсант».