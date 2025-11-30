Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В результате атаки ВСУ на Севастополь в парке Победы ранена 15-летняя девочка

30 ноября 2025 в 23:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Раненую девочку экстренно направили в больницу

Раненую девочку экстренно направили в больницу

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Севастополе в результате атаки ВСУ осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-летняя девочка. Инцидент произошел в парке Победы. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

«Ребенок в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас ее транспортируют в больницу. Нахожусь с главным врачом на связи», — уточнил глава региона.

Михаил Развожаев также призвал жителей соблюдать меры безопасности. Во время тревоги нужно оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, отметил он.

Продолжение после рекламы

В Севастополе вечером 30 ноября отражают атаку беспилотных летательных аппаратов — работает система противовоздушной обороны. Экстренные службы находятся в состоянии боевой готовности, сообщил Развожаев.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал