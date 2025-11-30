В результате атаки ВСУ на Севастополь в парке Победы ранена 15-летняя девочка
Раненую девочку экстренно направили в больницу
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Севастополе в результате атаки ВСУ осколками от сбитой воздушной цели ранена 15-летняя девочка. Инцидент произошел в парке Победы. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
«Ребенок в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас ее транспортируют в больницу. Нахожусь с главным врачом на связи», — уточнил глава региона.
Михаил Развожаев также призвал жителей соблюдать меры безопасности. Во время тревоги нужно оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, отметил он.
В Севастополе вечером 30 ноября отражают атаку беспилотных летательных аппаратов — работает система противовоздушной обороны. Экстренные службы находятся в состоянии боевой готовности, сообщил Развожаев.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.