Раскрыты интересные детали переговоров США и Киева во Флориде

Переговоры между США и Украиной во Флориде охарактеризовали как жесткие, но конструктивные, на них обсуждаются самые чувствительные вопросы. Встреча высших должностных лиц направлена на поиск путей прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«На встрече обсуждались некоторые „самые чувствительные вопросы“ для урегулирования конфликта. Пока все идет хорошо», — приводит телеканал CNN слова источника. Как отмечает источник, несмотря на жесткий характер диалога, он остается очень конструктивным. Главная цель встречи высших должностных лиц США и украинской делегации — выработка решений для прекращения конфликта на Украине.