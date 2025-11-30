Мужчина набросился на полицейского с ножом на дороге в Дагестане

Нападение с ножом на сотрудника МВД произошло в Дагестане Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мужчина с ножом напал на сотрудника полиции на дороге в Дагестане. Полицейский применил оружие и ранил нападавшего. Об этом сообщают СМИ.

«Житель Дагестана попытался напасть на сотрудника МВД с ножом, полицейский открыл огонь. Инцидент произошел пару часов назад на Джемикентском мосту под Дербентом», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что полицейский сделал выстрел в порядке самообороны, после чего раненый преступник был доставлен в больницу, но умер по пути.

По информации Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, на КПП «Джемикентский» в Дербентском районе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции. В ходе инцидента полицейские применили огнестрельное оружие, нападавший получил смертельные ранения. Пострадавших среди сотрудников нет, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

