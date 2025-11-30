Логотип РИА URA.RU
Мужчина набросился на полицейского с ножом на дороге в Дагестане

30 ноября 2025 в 23:48
Нападение с ножом на сотрудника МВД произошло в Дагестане

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Мужчина с ножом напал на сотрудника полиции на дороге в Дагестане. Полицейский применил оружие и ранил нападавшего. Об этом сообщают СМИ. 

«Житель Дагестана попытался напасть на сотрудника МВД с ножом, полицейский открыл огонь. Инцидент произошел пару часов назад на Джемикентском мосту под Дербентом», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что полицейский сделал выстрел в порядке самообороны, после чего раненый преступник был доставлен в больницу, но умер по пути.

По информации Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, на КПП «Джемикентский» в Дербентском районе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции. В ходе инцидента полицейские применили огнестрельное оружие, нападавший получил смертельные ранения. Пострадавших среди сотрудников нет, проводится проверка всех обстоятельств происшествия. 

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный мужчина на Щелковском шоссе в Москве бросил в полицейских зажигательную смесь, а затем попытался атаковать их с ножом. Он поджег и метнул в правоохранителей два предмета, похожих на коктейли Молотова, после чего пошел на них с ножом при попытке задержания. Нарушителя задержали. 

Комментарии (1)
  • Нестор
    30 ноября 2025 23:57
    Дикарей , надо как то приучать к порядку . Жаль , что таким вот путем .
