Мужчина набросился на полицейского с ножом на дороге в Дагестане
Нападение с ножом на сотрудника МВД произошло в Дагестане
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Мужчина с ножом напал на сотрудника полиции на дороге в Дагестане. Полицейский применил оружие и ранил нападавшего. Об этом сообщают СМИ.
«Житель Дагестана попытался напасть на сотрудника МВД с ножом, полицейский открыл огонь. Инцидент произошел пару часов назад на Джемикентском мосту под Дербентом», — передает telegram-канал «112». Отмечается, что полицейский сделал выстрел в порядке самообороны, после чего раненый преступник был доставлен в больницу, но умер по пути.
По информации Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, на КПП «Джемикентский» в Дербентском районе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников полиции. В ходе инцидента полицейские применили огнестрельное оружие, нападавший получил смертельные ранения. Пострадавших среди сотрудников нет, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
Ранее URA.RU сообщало, что неизвестный мужчина на Щелковском шоссе в Москве бросил в полицейских зажигательную смесь, а затем попытался атаковать их с ножом. Он поджег и метнул в правоохранителей два предмета, похожих на коктейли Молотова, после чего пошел на них с ножом при попытке задержания. Нарушителя задержали.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Нестор30 ноября 2025 23:57Дикарей , надо как то приучать к порядку . Жаль , что таким вот путем .