В Севастополе 15-летняя девочка ранена осколками сбитого БПЛА

30 ноября 2025 в 23:49
Фото: © URA.RU

В Севастополе в результате атаки ВСУ пострадала 15-летняя девочка, она ранена осколками от сбитой воздушной цели. Инцидент произошел в парке Победы. По информации главы региона, в настоящее время пострадавшую транспортируют в больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

