В Севастополе 15-летняя девочка ранена осколками сбитого БПЛА
30 ноября 2025 в 23:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Севастополе в результате атаки ВСУ пострадала 15-летняя девочка, она ранена осколками от сбитой воздушной цели. Инцидент произошел в парке Победы. По информации главы региона, в настоящее время пострадавшую транспортируют в больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал