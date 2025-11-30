Концертный директор Киркорова устроил драку на открытии ГУМ-катка в Москве

На территории ГУМа в Москве едва не сорвался запуск катка из-за конфликта между блогером Суадом Муратовичем и концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником. По имеющейся информации, Суад Муратович допустил оскорбительные высказывания в адрес Максима Ситника, что привело к столкновению между ними. В связи с произошедшим открытие катка было временно приостановлено. Об этом сообщил telegram-канал Mash.