Концертный директор Киркорова устроил драку на открытии ГУМ-катка в Москве

01 декабря 2025 в 01:13
Фото: © URA.RU

На территории ГУМа в Москве едва не сорвался запуск катка из-за конфликта между блогером Суадом Муратовичем и концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником. По имеющейся информации, Суад Муратович допустил оскорбительные высказывания в адрес Максима Ситника, что привело к столкновению между ними. В связи с произошедшим открытие катка было временно приостановлено. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

