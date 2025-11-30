Логотип РИА URA.RU
Директор Киркорова влез в драку с популярным блогером прямо на глазах толпы

01 декабря 2025 в 01:20
Помощник Киркорова набросился с кулаками на блогера в центре Москвы

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник устроил драку с блогером Суадом Муратовичем прямо на глазах у публики. Инцидент произошел во время торжественного открытия гум-катка и привел к временной остановке мероприятия. Об этом сообщают СМИ. 

«Первый раз ребятки сцепились на льду, второй раз — за его пределами. Суад назвал концертного директора Киркорова Максима Ситника с *чкой, тот вырвался из рук окружения и набросился на блогера», — пишет telegram-канал Mash. По словам автора видео, сам Киркоров предпочел не вмешиваться в конфликт. Артист спешно покинул мероприятие в самом начале потасовки.

Ранее URA.RU сообщало, что Киркоров активно участвует в гуманитарной помощи в зоне СВО и ездил на передовую, чтобы навестить артистку из балета, сообщил иллюзионист Сергей Сафронов. В детском доме в Горловке он увидел игрушку, подаренную Киркоровым. Сафронов также отметил, что певец дважды участвовал в опасных номерах братьев Сафроновых, что свидетельствует о его профессионализме и бесстрашии.

