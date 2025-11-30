Директор Киркорова влез в драку с популярным блогером прямо на глазах толпы

Помощник Киркорова набросился с кулаками на блогера в центре Москвы Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник устроил драку с блогером Суадом Муратовичем прямо на глазах у публики. Инцидент произошел во время торжественного открытия гум-катка и привел к временной остановке мероприятия. Об этом сообщают СМИ.

«Первый раз ребятки сцепились на льду, второй раз — за его пределами. Суад назвал концертного директора Киркорова Максима Ситника с *чкой, тот вырвался из рук окружения и набросился на блогера», — пишет telegram-канал Mash. По словам автора видео, сам Киркоров предпочел не вмешиваться в конфликт. Артист спешно покинул мероприятие в самом начале потасовки.