Путин сопоставил коррупционный скандал в Киеве и использование активов РФ
Путин считает, что использование российских активов - акт воровства
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Конфискация российских активов в Европе будет воровством как коррупционный скандал в Киеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию.
«Непонятно, кто у кого учится, но все это воровство», — сказал Путин, сопоставив коррупционный скандал на Украине и возможное использование российских замороженных активов. Российский лидер подчеркнул, что конфискация активов резко снизит доверие к еврозоне.
Сейчас правительство РФ разрабатывает комплекс ответных мер на возможный сценарий конфискации российских активов на территории европейских стран. Ранее в Киеве детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича. Он стал фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств. По некоторым данным, в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, на которых решались «бизнес-вопросы», то есть, по сути, коррупционные схемы. Подробнее о скандале, который называют самым крупным в период правления Зеленского — в отдельном сюжете URA.RU.
