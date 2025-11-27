Путин сопоставил коррупционный скандал в Киеве и использование активов РФ

Путин считает, что использование российских активов - акт воровства Фото: Роман Наумов © URA.RU

Конфискация российских активов в Европе будет воровством как коррупционный скандал в Киеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам поездки в Киргизию.

«Непонятно, кто у кого учится, но все это воровство», — сказал Путин, сопоставив коррупционный скандал на Украине и возможное использование российских замороженных активов. Российский лидер подчеркнул, что конфискация активов резко снизит доверие к еврозоне.