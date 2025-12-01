Россияне массово пожаловались на срывы сроков ремонта авто по ОСАГО

В службу финансового уполномоченного поступило 101 тысяч жалоб Фото: Анна Майорова © URA.RU

За январь — сентябрь 2025 года в службу финансового уполномоченного поступило более 100 тысяч жалоб на страховые компании, связанные с нарушениями сроков ремонта автомобилей по ОСАГО. Это максимальное число претензий за последние три года. Основная причина —сложности с поставками запчастей и их высокая стоимость.

«Основной причиной проблем стали сложности с поставками. Из-за этого страховщики часто не успевают провести ремонт в установленные законом 30 дней. Сроки поставки запчастей достаточно длительные, а их стоимость высока, из-за чего страховщики часто заранее понимают, что не укладываются в установленные законом об ОСАГО требования к проведению ремонта автомобиля, и не организуют его», — рассказала «Известиям» финансовый уполномоченный Светлана Максимова.