Семьи с детьми рискуют замерзнуть в гигантской пробке в районе Байкала

В районе Байкала сообщают об автомобильной пробке протяженностью в 85 километров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Около озера Байкал в Бурятии на трассе Р-258 образовалась многокилометровая пробка. Люди стоят в пробке уже более семи часов, у них заканчиваются еда, вода и топливо. Среди пассажиров есть семьи с детьми и они рискуют замерзнуть при погоде в минус 18 градусов. Об этом сообщает Shot.

«Гигантская пробка из сотен автомобилей образовалась на трассе около озера Байкал в Бурятии. Люди стоят уже более семи часов, у них заканчивается провизия и бензин. <...> Среди застрявших на трассе есть семьи с детьми. На улице мороз, температура — минус 18 градусов», — передают авторы канала, ссылаясь на очевидцев.

По их данным протяженность пробки составляет около 85 километров. Предварительно, ее спровоцировали большегрузы, которые мешают проезду легковым автомобилям. Сама пробка начинается от поселка Выдрино до города Култук.

Продолжение после рекламы