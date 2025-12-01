На Украине Зеленскому предрекли «отсечение головы»

Виктор Медведчук спрогнозировал «отсечение голов» на Украине на фоне коррупционного скандала Фото: Официальный сайт Президента России

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является сигналом другим политикам в Киеве о возможных последствиях их действий. Среди вероятных исходов — «отсечение другой головы». С таким мнением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, намекая на судьбу президента страны Владимира Зеленского.

«Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны. Но отставка Ермака — это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным, однозначно отсекут», — сказал Медведчук в беседе с РИА Новости, неприкрыто намекая на судьбу Зеленского

На днях сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака. Следственные действия проводились в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике.

