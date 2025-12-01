Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

На Украине Зеленскому предрекли «отсечение головы»

Медведчук: отставка Ермака приведет к «отсечению второй головы»
01 декабря 2025 в 08:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виктор Медведчук спрогнозировал «отсечение голов» на Украине на фоне коррупционного скандала

Виктор Медведчук спрогнозировал «отсечение голов» на Украине на фоне коррупционного скандала

Фото: Официальный сайт Президента России

Отставка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака является сигналом другим политикам в Киеве о возможных последствиях их действий. Среди вероятных исходов — «отсечение другой головы». С таким мнением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, намекая на судьбу президента страны Владимира Зеленского.

«Сложился политический тяни-толкай, сказочное существо с двумя головами, скачущее в противоположные стороны. Но отставка Ермака — это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным, однозначно отсекут», — сказал Медведчук в беседе с РИА Новости, неприкрыто намекая на судьбу Зеленского

На днях сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у Ермака. Следственные действия проводились в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике.

Продолжение после рекламы

Позднее в тот же день Зеленский объявил об отставке Ермака, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, и подписал указ о его увольнении. До этого Ермак сам заявил об отставке. В свою очерель отставка Ермака открыла Украине путь к переговорам, отметили в МИД РФ, передает телеканал «Царьград». В мире в целом начали обращать внимание на политические провалы Зеленского на фоне последних событий, отмечает 360.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал