01 сентября 2025

Работодатели ХМАО ринулись искать сотрудников на прибыльную подработку

В Югре работодатели начали активно искать временных сотрудников в сфере общепита. Самые прибыльные позиции летом предлагали поварам-кассирам — в среднем более 80 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«Среди вариантов подработки в сфере общественного питания в Ханты-Мансийском автономном округе самыми высокодоходными оказались позиции поваров-кассиров, продавцов-кассиров и поваров. В среднем вознаграждение летом 2025-го при частичной занятости составляло 81 396, 61 324 и 47 283 рублей в месяц соответственно», — говорится в исследовании.

Финальная зарплата на подработках при этом зависит от выработки. Чаще всего компании искали дополнительных поваров — спрос вырос на 62%. А сами работники стали на 83% активнее интересовались подработками продавцами-кассирами.

«Летом интерес к таким предложениям усиливается за счет сезонного фактора. В этот период бизнес-заказчики чаще открывают дополнительные смены, чтобы справляться с ростом потока гостей, а также поддерживать стабильное качество обслуживания», — объясняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО ринулись искать работу. По данным Head Hunter, активность выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

