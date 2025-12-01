Мероприятие прошло в рамках системной работы по оказанию гуманитарной помощи воинским подразделениям Фото: Сергей Иванов © URA.RU

В 92-м отдельном батальоне резерва офицерского состава Минобороны РФ открылся специализированный класс для подготовки командиров БПЛА самолетного типа. Инициатором создания учебного пространства выступил челябинский депутат Госдумы, участник спецоперации Олег Голиков.

В ходе визита в часть Олег Голиков и руководитель АО «Птицефабрика Челябинская» Евгений Наруков передали военным три БПЛА самолетного типа Supercam S350. Эта техника предназначена для повышения квалификации офицеров и бойцов — участников специальной военной операции. На базе переданного комплекта военнослужащие смогут отрабатывать практические навыки управления и применения БПЛА.

«Для нас ключевая задача — оказывать действенную поддержку нашим военным. Открытие класса практической подготовки не разовая акция, а важный вклад в качественную подготовку командиров. Уверен, что полученные навыки помогут им более эффективно выполнять боевые задачи и сохранять жизни», — пояснил URA.RU Голиков.

Приобретены беспилотные комплексы был при поддержке Евгения Нарукова и Центра «Опора. „Когда есть возможность помочь делом, мы ею пользуемся. Современная война — это война технологий. Важно, чтобы наши солдаты и офицеры были оснащены лучшим и умели этим пользоваться, — прокомментировал Наруков.