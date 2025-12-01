В Челябинске все службы готовы к предстоящему снегопаду
Все службы Челябинска готовы к предстоящей непогоде (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Все службы Челябинска готовы к предстоящему понижению температуры и снегопадам. Об этом на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина доложил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«Источники тепловой энергии в Челябинске работают штатно, все перебои на прошлой неделе носили локальный характер и уже отработаны. Откорректировали работу управляющих компаний, чтобы они оперативно реагировали на изменение погодных условий», — доложил Астахов.
Замглавы города уточнил, что лично разговаривал с управляющими организациями, чтобы донести важность мгновенной реакции на изменение погоды. В результате понимание было достигнуто.
«В конце недели ожидается понижение температуры и осадки. Будьте наготове: все управляющие компании и коммунальные предприятия, подрядные дорожные организации — следите за погодными условиями, чтобы была обеспечена своевременность уборки и обработки дорог противогололедными составами», — отметил мэр города Лошкин.
В декабре синоптики обещают типичную для первого месяца зимы температуру, она не будет отличаться от среднего многолетнего уровня. При этом в регионе пока не прогнозируется обильных осадков.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!