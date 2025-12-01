В Челябинске все службы готовы к предстоящему снегопаду

Все службы Челябинска готовы к предстоящей непогоде (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все службы Челябинска готовы к предстоящему понижению температуры и снегопадам. Об этом на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина доложил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«Источники тепловой энергии в Челябинске работают штатно, все перебои на прошлой неделе носили локальный характер и уже отработаны. Откорректировали работу управляющих компаний, чтобы они оперативно реагировали на изменение погодных условий», — доложил Астахов.

Замглавы города уточнил, что лично разговаривал с управляющими организациями, чтобы донести важность мгновенной реакции на изменение погоды. В результате понимание было достигнуто.

«В конце недели ожидается понижение температуры и осадки. Будьте наготове: все управляющие компании и коммунальные предприятия, подрядные дорожные организации — следите за погодными условиями, чтобы была обеспечена своевременность уборки и обработки дорог противогололедными составами», — отметил мэр города Лошкин.