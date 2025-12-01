Челябинские стоматологи начали зарабатывать по 280 тысяч рублей

Стоматологу-хирургу в Челябинске готовы платить по 280 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоматологи в Челябинске начали зарабатывать по 280 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», клинике на гибкий график работы потребовался хирург.

«Самой доходной стала вакансия стоматолога-хирурга. Медику готовы платить от 170 до 280 тысяч рублей. Нужно проводить хирургические стоматологические вмешательства, составлять индивидуальные планы лечения, консультировать пациентов», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».

От специалиста ждут высшего медобразования по специальности «Стоматология» и наличия сертификата по хирургической стоматологии. Нужны опыт работы от трех лет и уверенное владение современными методиками хирургического лечения.

На второе место в рейтинге высокооплачиваемых предложений аналитики поставили вакансию бренд-менеджера в кондитерской фабрике с доходом от 200 тысяч рублей. В его задачи будет входить вывод новых продуктов на рынок и разработка коммуникационной стратегии.

Третью позицию заняла вакансия наладчика станков с ЧПУ, предлагающая зарплату от 140 тысяч рублей. Специалисту предстоит настраивать оборудование, программировать его и контролировать качество выпускаемой продукции, работая по графику «два дня через два».