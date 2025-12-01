Суд решил судьбу экс-главы скандального пермского фонда «Содействие XXI век»

Елена Найданова скрывается за пределами России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми оглашен приговор в отношении бывшего руководителя фонда «Содействие XIX век» Елены Найдановой. Судья Ленинского районного суда Перми Анна Казакова заочно приговорила ее к трем годам заключения в колонии, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Признать Найданову Елену Валерьевну виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ и назначить ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — провозгласила судья. Также суд постановил экстрадировать виновную в РФ. Денежные средства, изъятые у Найдановой в ходе обысков в сумме свыше 200 тысяч рублей, будут переданы фонду «Содействие XIX век». Приговор еще может быть обжалован.

Суд установил, что Найданова, действуя совместно с бывшим вице-премьером краевого правительства Еленой Лопаевой в составе организованной группы присвоила средства фонда на сумму свыше 67 млн рублей.

