Под Первоуральском на пешеходном переходе погиб ребенок
Ребенок погиб в смертельном ДТП
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В посёлке Новоуткинск под Первоуральском утром произошло смертельное ДТП. На пешеходном переходе погиб несовершеннолетний ребёнок. Об инциденте сообщил в своем telegram-канале мэр города Игорь Кабец.
Трагедия произошла около 8:40 утра на пересечении улиц Чкалова и Карла Маркса. На место немедленно выехали экстренные службы и руководство городской администрации.
«Сегодня в районе 8.40 утра в Новоуткинске на пешеходном переходе улиц Чкалова — Карла Маркса произошла ужасная трагедия. Тяжкое дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь несовершеннолетнего ребенка», — написал Игорь Кабец.
Мэр также сообщил, что для родителей погибшего будет организована психологическая и консультационная помощь. На место происшествия выехал начальник городского управления образования.
По данным мэрии, на месте ДТП работают инспекторы ДПС, следственно-оперативная группа и скорая помощь, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Глава администрации Северного территориального управления также прибыл на место трагедии для координации работы служб.
