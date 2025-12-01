Под Первоуральском на пешеходном переходе погиб ребенок

Ребенок погиб в смертельном ДТП Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В посёлке Новоуткинск под Первоуральском утром произошло смертельное ДТП. На пешеходном переходе погиб несовершеннолетний ребёнок. Об инциденте сообщил в своем telegram-канале мэр города Игорь Кабец.

Трагедия произошла около 8:40 утра на пересечении улиц Чкалова и Карла Маркса. На место немедленно выехали экстренные службы и руководство городской администрации.

«Сегодня в районе 8.40 утра в Новоуткинске на пешеходном переходе улиц Чкалова — Карла Маркса произошла ужасная трагедия. Тяжкое дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь несовершеннолетнего ребенка», — написал Игорь Кабец.

Мэр также сообщил, что для родителей погибшего будет организована психологическая и консультационная помощь. На место происшествия выехал начальник городского управления образования.