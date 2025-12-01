Экс-гендиректору екатеринбургского «Гортранса» обвинен во взятке в 160 тысяч рублей
Глава гортранса Нугаев вину не признал
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура утвердила обвинительное заключение против генерального директора муниципального предприятия «Гортранс» Сергея Нугаева по делу о взятке. Глава транспортного предприятия, отвечающего за выполнение городской реформы, обвиняется в получении 160 тысяч рублей от коммерческого контрагента.
По версии следствия, обвиняемый, используя служебное положение, потребовал вознаграждение от руководителя организации, с которой у «Гортранса» была задолженность свыше 17 миллионов рублей за техническое обслуживание автобусов.
«В ходе личной встречи в январе 2025 года Нугаев предложил руководителю предприятия-контрагента частично погасить задолженность, за что потребовал вознаграждение в размере 160 тыс. рублей из перечисленной суммы», — сообщили в прокуратуре Ленинского района Екатеринбурга.
После перечисления предприятию части долга в размере 3,6 млн рублей обвиняемому были переданы 160 тысяч рублей наличными. Сергей Нугаев вину не признал. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
ЕМУП «Гортранс» — ключевое муниципальное транспортное предприятие Екатеринбурга, отвечающее за выполнение городской транспортной реформы, стартовавшей в 2024 году. Санкция статьи, по которой обвиняют Нугаева, предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено за деятельным раскаянием.
