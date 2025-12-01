Декабрь в Свердловской области будет теплее обычного

В декабре в Свердловской области будет теплее, чем всегда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Наступивший декабрь в Свердловской области ожидается теплее климатической нормы. По прогнозу гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха превысит обычные значения примерно на 1 градус.

Согласно прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первый зимний месяц принесет в регион погоду, близкую к привычной, но с заметными температурными отклонениями в сторону тепла. Количество осадков ожидается около среднего многолетнего значения.

«Декабрь 2025 года ожидается теплым, средняя месячная температура воздуха на 1° превысит климатическую норму (норма -11,-14°, на крайнем севере области -15,-16°)», — сообщили синоптики в своем официальном telegram-канале.

Первая декада (1-10 декабря) начнется с относительно теплой погоды. По данным статистических прогнозов, в первые дни температура в Екатеринбурге может колебаться около 0°C и даже быть положительной. Однако уже 3 и 5-6 декабря из-за удаленных циклонов ожидаются небольшие снегопады. Прохождение холодного фронта 6-8 декабря приведет к кратковременному похолоданию: на севере области до -15...-20°C, на юге — до -8...-14°C.

Вторая декада (11-20 декабря) станет периодом активных снегопадов. Как ранее сообщалось, именно в середине месяца в Екатеринбурге ожидаются значительные снегопады, которые будут идти несколько дней подряд. При этом установится стабильная отрицательная температура.

Третья декада (21-31 декабря) традиционно будет самой холодной. Прогнозируется плавное нарастание морозов, и к концу месяца стоит ожидать температуры ниже -10°C. В целом, погоду в декабре можно охарактеризовать как морозную и снежную с преобладанием пасмурных дней.