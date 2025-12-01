Ради церемонии перекрыли движение на проспекте Ленина Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге полпред президента в УрФО Артем Жога вместе с первыми лицами региона и статусными военными возложил цветы к памятнику полководцу Георгию Жукову у штаба Центрального военного округа. Давнюю традицию истеблишмента зафиксировал корреспондент URA.RU.

На мероприятии, посвященном 15-летию ЦВО, присутствовали также председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, врио командующего войсками ЦВО Дмитрий Овчаров, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий и другие. Ради возложения цветов силовики перекрывали движение на участке проспекта Ленина.

Георгий Жуков — четырежды Герой Советского Союза. С 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске. В народе Жукова называли «Маршал Победы».

