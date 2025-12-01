Логотип РИА URA.RU
Тагильчане получат 30 новых автобусов в 2026 году

30 новых автобусов поступят в крупный свердловский город в январе 2026
01 декабря 2025 в 11:27
Новые автобусы потупят в город в феврале

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижний Тагил поступила крупная партия новых автобусов, которые начнут перевозить пассажиров уже в январе 2026 года. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев, отметив, что обновление парка стало результатом совместной работы городской администрации и правительства Свердловской области.

«В город поступили новые автобусы. Как и ранее было обещано — это совместная работа Федерации, области и администрации города: 12 средних автобусов и 18 больших. Поэтому сейчас готовим весь пакет документов, чтобы в январе автобусы вышли на линии», — заявил Владислав Пинаев.

Обновление парка общественного транспорта является частью системной работы по улучшению транспортной инфраструктуры Нижнего Тагила. Ранее городские власти неоднократно заявляли о необходимости модернизации подвижного состава для повышения комфорта и безопасности пассажирских перевозок.

