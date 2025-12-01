Тагильчане получат 30 новых автобусов в 2026 году

Новые автобусы потупят в город в феврале Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижний Тагил поступила крупная партия новых автобусов, которые начнут перевозить пассажиров уже в январе 2026 года. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев, отметив, что обновление парка стало результатом совместной работы городской администрации и правительства Свердловской области.

«В город поступили новые автобусы. Как и ранее было обещано — это совместная работа Федерации, области и администрации города: 12 средних автобусов и 18 больших. Поэтому сейчас готовим весь пакет документов, чтобы в январе автобусы вышли на линии», — заявил Владислав Пинаев.