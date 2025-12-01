Президент на шаре получился похожим Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге открылись елочные базары, на некоторых из них заметили необычные игрушки с изображением президента Владимира Путина и флага России. Фотографиями поделился читатель URA.RU.

Новогодние шары из стекла расписаны вручную. На одном изображен Путин на фоне Кремля, на втором развевается российский флаг. Игрушка с президентом стоит дороже — 699 рублей, с флагом дешевле — 445 р.

«На прилавке много красивых изделий, но эти шары привлекают большое внимание. Люди подходят, активно интересуются, но не покупают. Может, прицениваются, а может, пока просто рано», — объяснили сотрудники ярмарки.

