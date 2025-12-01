Пермский миллиардер Рыболовлев попал в рейтинг богатейших людей мира

Рыболовлев родился 22 ноября 1966 года в Перми в семье врачей. В 1990 году окончил лечебный факультет Пермского медицинского института (ныне — Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера). В 2010 и 2011 годах Рыболовлев продал двух российских производителей удобрений более чем за 7 млрд долларов. Он также продал акции «Уралкалия» на сумму почти 1 млрд долларов во время первичного размещения акций компании в 2007 году и купил коллекцию произведений искусства, драгоценностей, домов, яхт, а также доли в Банке Кипра и футбольном клубе «Монако».