Пермский миллиардер Рыболовлев попал в рейтинг богатейших людей мира
Он также входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes.
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Bloomberg опубликовал ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке. В него вошли 500 персон. В перечень попал пермский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Он занял 365 строчку.
«Общий чистый капитал Дмитрия Рыболовлева — 9,35 млрд долларов, последнее изменение — +2,33 млн долларов. Изменение в долларах с начала года — -1,62 млрд долларов. Данные представлены на 1 декабря 2025 года», — сказано в рейтинге.
Рыболовлев родился 22 ноября 1966 года в Перми в семье врачей. В 1990 году окончил лечебный факультет Пермского медицинского института (ныне — Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера). В 2010 и 2011 годах Рыболовлев продал двух российских производителей удобрений более чем за 7 млрд долларов. Он также продал акции «Уралкалия» на сумму почти 1 млрд долларов во время первичного размещения акций компании в 2007 году и купил коллекцию произведений искусства, драгоценностей, домов, яхт, а также доли в Банке Кипра и футбольном клубе «Монако».
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!