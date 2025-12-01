Издатель деловой пермской газеты подал жалобу в Верховный суд РФ

Компания должна вернуть в бюджет 31,3 млн рублей и уплатить 5 млн рублей процентов Фото: Илья Московец © URA.RU

В картотеке Верховного суда РФ появилась информация о том, что ООО «Центр деловой информации» (издает пермскую газету Business Class и «Наш район», а также выступает оператором по размещению материалов о деятельности городских чиновников в пермских изданиях) подало кассационную жалобу. Весной Арбитражный суд Прикамья частично удовлетворил иск прокуратуры.

«В результате компания должна вернуть в бюджет 31,3 млн рублей и уплатить 5 млн рублей процентов. Прокуратура утверждает, что все договоры были заключены с нарушением законодательства о закупочной деятельности, поскольку между контрактным поверенным думы Константином Шестаковым и директором ООО „Центр деловой информации“ Светланой Мазановой существуют близкие отношения, что создает конфликт интересов», — сообщало ранее URA.RU.