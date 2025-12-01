Владелица тюменского детсада осуждена за хищение двух миллионов рублей
Женщине возмещали затраты, которые она не несла
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Владелица частного детского сада «Морячок» в Тюмени осуждена за хищение более двух миллионов рублей из бюджета: женщина получала деньги в качестве субсидий, предоставляя в мэрию подложные документы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Учредитель и руководитель частного детсада „Морячок“ осуждена за хищение более двух миллионов рублей при получении субсидий. С 2019 года по 2023 год она предоставляла ложные сведения в департамент образования Тюмени. Подсудимая вину не признала», — рассказали в суде.
Женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно, штрафу в 700 000 рублей, а также на два года запретили ей заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по уходу и присмотру за детьми. Также с осужденной взыскан материальный ущерб в размере 2 526 714 рублей.
