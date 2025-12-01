Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Тюмени у шести младенцев выявили необычную аномалию

В Тюменской области шесть детей родилось с шестью пальцами на руках и ногах
01 декабря 2025 в 12:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Такая аномалия называется «полидактилией»

Такая аномалия называется «полидактилией»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области за год шесть детей родилось с дополнительными пальцами на руках и ногах. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Такая аномалия называется «полидактилией».

«За 2025 год с диагнозом полидактилия родилось шесть детей», — рассказали в департаменте. Чаще «лишний» шестой палец встречается на стопе, реже — на кисти.

Ранее сообщалось, что в ОКБ №2 удалили шестой палец на руке 12-летней девочки. Ребенок изначально родился с аномалией, но родители опасались операций в раннем возрасте.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал