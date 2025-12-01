В Тюмени у шести младенцев выявили необычную аномалию
Такая аномалия называется «полидактилией»
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области за год шесть детей родилось с дополнительными пальцами на руках и ногах. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. Такая аномалия называется «полидактилией».
«За 2025 год с диагнозом полидактилия родилось шесть детей», — рассказали в департаменте. Чаще «лишний» шестой палец встречается на стопе, реже — на кисти.
Ранее сообщалось, что в ОКБ №2 удалили шестой палец на руке 12-летней девочки. Ребенок изначально родился с аномалией, но родители опасались операций в раннем возрасте.
