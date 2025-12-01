Кто такой Юрий Баранчук, которого впервые за 14 лет назначили первым заммэра Тюмени

Биография Юрия Баранчука, который впервые за 14 лет занял пост первого зама главы Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени впервые за 14 лет назначен первый заместитель мэра. Им стал экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук. Что известно о новом чиновнике администрации — в материале URA.RU.

Баранчук родился в 1970 году в селе Сорокино Тюменской области. С 1971 года с семьей проживает в городе Тюмени. Окончил среднюю школу № 31. Занимался велосипедным спортом. В армии служил в разведроте. Имеет два высших образования.

Впервые устроился на работу тренером-преподавателем в спортивной школе № 4 города Тюмени. Работал на Тюменском моторном заводе, где прошел путь от рядового специалиста до директора коммерческого центра предприятия.

В 1997 устроился на работу в Запсибгазпром. Проработал там до 2001 года. С 2003 года руководил Фондом развития промышленности Тюменской области.

Три созыва работал депутатом Тюменской городской думы. Там возглавлял комиссии, которые рассматривали вопросы экономики и ЖКХ, благоустройства.

В 2020 году был Баранчук избрался на довыборах в Тюменскую областную думу. Работал там депутатом шестого и седьмого созывов. Входил в комитет по экономической политике и природопользованию, а также в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.