Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Кто такой Юрий Баранчук, которого впервые за 14 лет назначили первым заммэра Тюмени

Биография Юрия Баранчука, который впервые за 14 лет стал первым заммэра Тюмени
01 декабря 2025 в 13:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Биография Юрия Баранчука, который впервые за 14 лет занял пост первого зама главы Тюмени

Биография Юрия Баранчука, который впервые за 14 лет занял пост первого зама главы Тюмени

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени впервые за 14 лет назначен первый заместитель мэра. Им стал экс-депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук. Что известно о новом чиновнике администрации — в материале URA.RU. 

Баранчук родился в 1970 году в селе Сорокино Тюменской области. С 1971 года с семьей проживает в городе Тюмени. Окончил среднюю школу № 31. Занимался велосипедным спортом. В армии служил в разведроте. Имеет два высших образования. 

Впервые устроился на работу тренером-преподавателем в спортивной школе № 4 города Тюмени. Работал на Тюменском моторном заводе, где прошел путь от рядового специалиста до директора коммерческого центра предприятия.

Продолжение после рекламы

В 1997 устроился на работу в Запсибгазпром. Проработал там до 2001 года. С 2003 года руководил Фондом развития промышленности Тюменской области.

Три созыва работал депутатом Тюменской городской думы. Там возглавлял комиссии, которые рассматривали вопросы экономики и ЖКХ, благоустройства. 

В 2020 году был Баранчук избрался на довыборах в Тюменскую областную думу. Работал там депутатом шестого и седьмого созывов. Входил в комитет по экономической политике и природопользованию, а также в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.

Юрий Баранчук является ветераном боевых действий. Совершил 20 гуманитарных поездок в зону СВО. Имеет муниципальные, региональные и отраслевые награды.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал