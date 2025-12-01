Логотип РИА URA.RU
Экс-депутат облдумы Баранчук стал первым заместителем мэра Тюмени

01 декабря 2025 в 12:49
Юрий Баранчук стал первым заместителем мэра Афанасьева

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший депутат Тюменской облдумы Юрий Баранчук стал первым заместителем мэра столицы региона. Инсайд URA.RU подтвердился. О назначении сообщил градоначальник Максим Афанасьев на своей странице ВКонтакте. 

«Сегодня я подписал распоряжение о назначении на должность первого заместителя главы города Тюмени Юрия Александровича Баранчука. В полномочия Юрия Александровича входит взаимодействие с Тюменской областной думой, Тюменской городской думой, политическими партиями, правоохранительными органами, общественными организациями и национальными объединениями», — заявил Афанасьев.

Должности первого зама главы города не было 14 лет. В последний раз на этом посту работал нынешний губернатор Александр Моор.

Юрий Баранчук будет работать с вернувшимися участниками СВО. Источник URA.RU объясняет это большим опытом Баранчука в общении с бойцами. За его спиной 20 поездок в зону спецоперации, большая работа по созданию логистики. Новому заместителю также предстоит заниматься привлечением инвестиций в муниципалитет и курировать выборы-2026. 

URA.RU прогнозировало назначение Баранчука первым замом еще 28 ноября. Корреспонденту агентства стало известно об этом после заседания облдумы, на котором депутат сложил с себя полномочия. 

