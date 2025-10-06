Патрушев сообщил Путину о сокращении экспорта зерна из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспорт зерна сокращается из-за низких мировых цен
Экспорт зерна сокращается из-за низких мировых цен Фото:

В России сократился экспорт зерна в 2025 году. Это связано с крайне низкими мировыми ценами, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

«Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок, я думаю, серьезно увеличится», — сказал Патрушев на встрече с президентом РФ. Трансляция велась на официальном сайте Кремля. При этом премьер-министр отметил, что практически по всем остальным направлениям сохраняется рост экспортной выручки.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке зерна и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По его словам, поставлять продукцию за рубеж позволяет сделать высокий уровень собственного производства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России сократился экспорт зерна в 2025 году. Это связано с крайне низкими мировыми ценами, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. «Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок, я думаю, серьезно увеличится», — сказал Патрушев на встрече с президентом РФ. Трансляция велась на официальном сайте Кремля. При этом премьер-министр отметил, что практически по всем остальным направлениям сохраняется рост экспортной выручки. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке зерна и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По его словам, поставлять продукцию за рубеж позволяет сделать высокий уровень собственного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...