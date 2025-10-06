Патрушев сообщил Путину о сокращении экспорта зерна из РФ

В России сократился экспорт зерна в 2025 году. Это связано с крайне низкими мировыми ценами, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
«Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок, я думаю, серьезно увеличится», — сказал Патрушев на встрече с президентом РФ. Трансляция велась на официальном сайте Кремля. При этом премьер-министр отметил, что практически по всем остальным направлениям сохраняется рост экспортной выручки.
В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия занимает ведущие позиции на мировом рынке зерна и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По его словам, поставлять продукцию за рубеж позволяет сделать высокий уровень собственного производства.
