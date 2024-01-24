Мегаполис: в ХМАО лифт с людьми упал в шахту

Никто из пассажиров лифта не пострадал
В Нижневартовске лифт, в котором были люди, сорвался в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре.
«Лифт ехал сверху, остановился на 1 этаже и оторвался вниз в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом. Примечательно, что лифт новый после недавней замены согласно программе капремонта», приводит слова очевидца tg-канал «Мегаполис».
Между тем в управляющей компании «РНУ ЖКХ» журналисту агентства заявили, что данного инцидента у них не зафиксировано. «Мы не знаем, кто пустил этот слух. Но у нас ничего подобного не было. Лифты там все после ремонта», — сообщили в компании.
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