Мегаполис: в ХМАО лифт с людьми упал в шахту

25 января 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Никто из пассажиров лифта не пострадал Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске лифт, в котором были люди, сорвался в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре. «Лифт ехал сверху, остановился на 1 этаже и оторвался вниз в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом. Примечательно, что лифт новый после недавней замены согласно программе капремонта», приводит слова очевидца tg-канал «Мегаполис». Между тем в управляющей компании «РНУ ЖКХ» журналисту агентства заявили, что данного инцидента у них не зафиксировано. «Мы не знаем, кто пустил этот слух. Но у нас ничего подобного не было. Лифты там все после ремонта», — сообщили в компании.

В Нижневартовске лифт, в котором были люди, сорвался в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре. «Лифт ехал сверху, остановился на 1 этаже и оторвался вниз в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом. Примечательно, что лифт новый после недавней замены согласно программе капремонта», приводит слова очевидца tg-канал «Мегаполис». Между тем в управляющей компании «РНУ ЖКХ» журналисту агентства заявили, что данного инцидента у них не зафиксировано. «Мы не знаем, кто пустил этот слух. Но у нас ничего подобного не было. Лифты там все после ремонта», — сообщили в компании.