24 января 2024

Мегаполис: в ХМАО лифт с людьми упал в шахту

© Служба новостей «URA.RU»
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Места убийств пенсионеров и полицейского. Екатеринбург, лифт, многоквартирный дом
Никто из пассажиров лифта не пострадал Фото:

В Нижневартовске лифт, в котором были люди, сорвался в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре.

«Лифт ехал сверху, остановился на 1 этаже и оторвался вниз в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом. Примечательно, что лифт новый после недавней замены согласно программе капремонта», приводит слова очевидца tg-канал «Мегаполис».

Между тем в управляющей компании «РНУ ЖКХ» журналисту агентства заявили, что данного инцидента у них не зафиксировано. «Мы не знаем, кто пустил этот слух. Но у нас ничего подобного не было. Лифты там все после ремонта», — сообщили в компании.

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В Нижневартовске лифт, в котором были люди, сорвался в шахту. Инцидент произошел в высотке на Комсомольском бульваре. «Лифт ехал сверху, остановился на 1 этаже и оторвался вниз в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом. Примечательно, что лифт новый после недавней замены согласно программе капремонта», приводит слова очевидца tg-канал «Мегаполис». Между тем в управляющей компании «РНУ ЖКХ» журналисту агентства заявили, что данного инцидента у них не зафиксировано. «Мы не знаем, кто пустил этот слух. Но у нас ничего подобного не было. Лифты там все после ремонта», — сообщили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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