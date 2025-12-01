Логотип РИА URA.RU
Ямальским КМНС увеличили выплаты и повысили безопасность на воде

КМНС ЯНАО получили спасательные жилеты и увеличенные выплаты на топливо
01 декабря 2025 в 12:49
Новые меры поддержки будут действовать с начала 2026 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО повысили стандарты безопасности для рыбаков из числа КМНС, а также увеличили денежную компенсацию на закупку горючего и мини-электростанций. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента по делам коренных малочисленных народов Севера Ульяна Каленюк.

«Было услышано мнение рыбаков по безопасности, поэтому в региональный стандарт будет включена новая мера поддержки — это два спасательных жилета на семью», — отметила Каленюк. Помимо этого, для КМНС увеличили компенсацию за горючее и мини-электростанции.

Со стороны коренных охотников и рыболовов был запрос на увеличение выплаты на закупку горюче-смазочных материалов. Компенсация на топливо была увеличена с 7 000 до 12 000 рублей. Возмещение на покупку мини-электростанций увеличили в ЯНАО с 17 800 до 30 000 рублей.

В департаменте также напомнили, что для помощи оленеводам были увеличены цены закупа на оленину. Первая категория выросла с 450 до 500 рублей, вторая со 150 до 200 рублей.

