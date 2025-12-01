Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Губернатор Ямала анонсировал дату ежегодной «Прямой линии» и пресс-конференции

Глава ЯНАО проведет «Прямую линию» и встречу с журналистами 8 декабря 2025 года
01 декабря 2025 в 12:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей Ямала и журналистов 8 декабря

Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей Ямала и журналистов 8 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 8 декабря в 19:00 проведет традиционную «Прямую линию», совмещенную с итоговой пресс-конференцией по результатам года. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. 

«Дорогие земляки! В следующий понедельник, 8 декабря, в 19:00 проведем традиционную „Прямую линию“. Совместим ее с итоговой пресс-конференцией уходящего года. В эфире поговорим о том, каким был этот год для Ямала, и о планах развития. Обсудим проблемы и наболевшие вопросы северян. Трансляция будет на моей странице ВКонтакте. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому посту», — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Формат прямого общения с населением стал для Дмитрия Артюхова регулярной практикой. Такие эфиры позволяют адресно реагировать на обращения граждан, которые не всегда попадают в официальные приемные или на личный прием. В этот раз к открытой беседе добавится формат пресс-конференции: планируется, что в блоке итогов года губернатор ответит и на вопросы журналистов о ситуации в округе и планах окружного правительства на следующий год.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал