Губернатор Ямала анонсировал дату ежегодной «Прямой линии» и пресс-конференции

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 8 декабря в 19:00 проведет традиционную «Прямую линию», совмещенную с итоговой пресс-конференцией по результатам года. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Дорогие земляки! В следующий понедельник, 8 декабря, в 19:00 проведем традиционную „Прямую линию“. Совместим ее с итоговой пресс-конференцией уходящего года. В эфире поговорим о том, каким был этот год для Ямала, и о планах развития. Обсудим проблемы и наболевшие вопросы северян. Трансляция будет на моей странице ВКонтакте. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому посту», — написал Артюхов в своем telegram-канале.