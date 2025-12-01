Брокер из Екатеринбурга, обвиненный в сексе со школьницами, попросился на СВО

Вадим Шукуров сейчас содержится в следственном изоляторе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кредитный брокер из Екатеринбурга Вадим Шукуров, которого арестовали по обвинению в сексе с двумя несовершеннолетними девочками, попросился на СВО. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Зарина Адыева.

«Мы направили обращение на имя председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина, в Министерство обороны РФ, военный комиссариат Свердловской области и иные ведомства. Сообщили, что Шукуров изъявил желание заключить контракт и отправиться в зону СВО. Кроме того, мы не согласны с обвинением по ч. 4 ст. 134 УК РФ. В действительности его деяния содержат признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ. Эта статья позволяет убыть на фронт», — заявила Адыева.

Шукурова задержали вечером 12 августа после того, как на него написала заявление в Следственный комитет мать одной из потерпевших, которая заявила, что мужчина якобы знакомился с несовершеннолетними на улице, приглашал в рестораны, а потом приводил в съемную квартиру, где занимался с ними сексом. Одной из школьниц, по неофициальным данным, он мог платить, чтобы та знакомила его с подругами.

